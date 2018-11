Blood Bowl Legendary Edition: Das Gratis-Spiel im November - Warhammer trifft auf American Football

Gratis-Spiel des Monats

Ein Sportspiel, in dem man sich nicht an die Regeln halten muss und trotzdem als Sieger vom Platz geht? Richtig gehört! In Blood Bowl ist das möglich und damit bringt Focus Home Interactive ihre eigene, sehr skurrile Variante des klassischen American Footballs auf den Markt. In diesem Spiel ist alles erlaubt. Selbst wenn du den regelkonformen Weg bestreitest, stehen dir eine Vielzahl an illegalen Waffen, Zaubern und unglaublich bösartigen Spielzügen zur Verfügung. Sogar das Bestechen des Schiedsrichters ist möglich. Die Legendary Edition des Spiels enthält zudem 20 komplett unterschiedlich spielbare Rassen, welche allesamt auf der Fantasywelt von Warhammer basieren. Das blutige aber dennoch witzig gehaltene Spiel verspricht euch sowohl im Singleplayer als auch im Online-Modus eine Menge Spielspaß.

Blood Bowl Legendary Edition erhielt eine GameStar-Wertung von 74.

Ab sofort können Plus-Mitglieder bis zum 30. November am Seitenende ihren individuellen Gutschein für Blood Bowl Legendary Editon auf Gamesplanet einlösen. So geht's:

Gutscheincode einlösen in 5 Schritten

Zum Ende dieser Seite Scrollen Gutscheincode kopieren Blood Bowl Legendary Edition in den Warenkorb legen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Auf Steam aktivieren und spielen!

5% Rabatt auf ALLE Spiele bei Gamesplanet

Mit GameStar Plus spart ihr beim Kauf von PC-Spielen nochmals 5 Prozent auf den ohnehin schon stark reduzierten Preis bei Gamesplanet Deutschland. Zum Gutschein für die exklusiven Gamesplanet-Deals geht es hier.