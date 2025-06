Deutscher Autohersteller plant 2026 eine Revolution im Cockpit, bezeichnet sie kurz und knapp als X

Der BMW iX M70 xDrive nutzt noch das alte iDrive-System. Bildquelle: BMW

Die Popularität von E-Autos zeigt in Europa einen klaren Aufwärtstrend. Im April 2025 stiegen die Autoverkäufe von reinen E-Autos um 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, bei Hybrid-Modellen sogar um 31 Prozent.

Das ist passiert: Anfang des Jahres zeigte BMW das neue Panoramic iDrive-System zum ersten Mal. Intern wird es von BWM als Betriebssystem X bezeichnet.

Im Detail:

Der deutsche Automobilhersteller BMW plant, das hauseigene iDrive-System ab Ende 2025 durch eine futuristisch anmutende Version langfristig zu ersetzen. Sie soll für Fahrzeuge aller Antriebsarten und nicht nur für elektrische Autos bereitgestellt werden.

BMW schreibt:

Vier Elemente bilden die zentrale Schnittstelle für die Interaktion zwischen Fahrer und Fahrzeug: das BMW Panoramic Vision, das Zentral Display, das neue Multifunktionslenkrad und das neue, optionale BMW 3D Head-Up Display. Im Zusammenspiel sorgen diese für mehr Fahrerorientierung als je zuvor und heben den einzigartigen BMW Ansatz „Hands on the Wheel and Eyes on the Road“ auf ein neues Level.