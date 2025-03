Fast so schnell wie Tanken: Neues Ladesystem für E-Autos verspricht 400 Kilometer in 5 Minuten, aber mit Haken

Das neue Ladesystem von BYD soll E-Autos in fünf Minuten aufladen. (Bildquelle: BYD)

Auch wenn die Elektromobilität in einigen Ländern schnell voranschreitet, gibt es nach wie vor Hürden zu überwinden. Vor allem die Reichweite der Fahrzeuge sowie das Laden werden auch weiterhin eine Herausforderung darstellen.

Mit verbesserten Ladesystemen gehen Hersteller wie Tesla, Mercedes-Benz oder BYD das Problem an.

Das ist passiert: Der chinesische Elektroautohersteller BYD hat laut Bloomberg diese Woche ein neues Ladesystem vorgestellt.

Im Detail:

Laut BYD soll die Batterie eines E-Autos damit in fünf Minuten auf 400 Kilometer Reichweite aufgeladen werden.

Die neue Technologie wird zuerst in China verfügbar sein.

Die Modelle Han L und Tang L werden das neue System als erste unterstützen und im April für einen Preis ab 37.338 Dollar in den Verkauf gehen.

Das »Super e-Platform« genannte Ladesystem besteht aus schnell aufladbaren Batterien, neuen Siliziumkarbid-Power-Chips und einem Motor mit 30.000 Umdrehungen. Die Spitzenleistung des Ladevorgangs soll dabei bei 1.000 Kilowatt liegen.

Der Haken: BYD plant 4.000 Schnellladestationen in China zu errichten. Wann die stehen sollen, ist laut Bloomberg aber nicht bekannt. Ob BYD das Ladesystem in weiteren Ländern anbieten wird, ist ebenfalls unklar.

57:51 E-Autos im Alltag: Überwiegen die Vorteile oder sind die Hürden zu groß?

Laden fast so schnell wie Tanken

Der Ladevorgang nähert sich damit weiter einem normalen Tankvorgang an. Dieser ist in der Regel in zwei bis drei Minuten erledigt.

Im Vergleich zu anderen Herstellern von Elektroautos setzt sich BYD mit dem neuen Ladesystem an die Spitze.

BYD: 400 Kilometer in 5 Minuten

Li Auto: 500 Kilometer in 12 Minuten

Mercedes-Benz: 400 Kilometer in 15 Minuten

Tesla: 275 Kilometer in 15 Minuten

In Deutschland wirbt BYD momentan noch mit einer langsameren Ladekapazität. So gibt BYD an, dass der BYD Tang sich in 30 Minuten von 30 Prozent auf 80 Prozent aufladen lässt.

