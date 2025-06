Borderlands 4 Systemanforderungen: Acht CPU-Kerne sind Pflicht - genauso wie 8 GByte VRAM

Die Systemvoraussetzungen für Borderlands 4 sind da. Insbesondere euer Prozessor steht dabei im Fokus.

Am 12. September 2025 geht mit Borderlands 4 der abgedrehte Loot-Shooter in die nächste Runde. Neben dem Release für alle aktuellen Konsolen inklusive der Nintendo Switch 2 ist selbstredend auch eine PC-Veröffentlichung geplant.

Für diesen Launch hat Entwicklerstudio Gearbox nun die notwendigen PC-Anforderungen zu Borderlands 4 veröffentlicht. Die Informationen finden sich auf der offiziellen Steam-Webseite zum Spiel und teilen die Voraussetzungen in die gewohnten »Minimum«- und »Empfohlen«-Kategorien auf:

Minimum Empfohlen Prozessor Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 7 2700X Intel Core i7-12700 / AMD Ryzen 7 5800X Arbeitsspeicher 16 GByte RAM 32 GByte RAM Grafikkarte Nvidia GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 XT Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT Speicherplatz 100 GByte 100 GByte

Borderlands 4 Systemanforderungen: Zusätzliche Angaben dabei, doch die wichtigsten fehlen

Neben den gewohnten Voraussetzungen eines 64-Bit-Prozessors und -Betriebssystems (also Windows 10 oder 11) präzisiert Gearbox die Angaben in einer Fußnote. So ist beim Speicher der Einsatz einer SSD (Solid State Drive) absolute Pflicht.

Etwas überraschend wird explizit eine Acht-Kern-CPU als Mindestanforderung an die Prozessoren genannt. Es bleibt fraglich, wie Borderlands 4 folglich mit modernen Sechskernern wie dem Ryzen 5 7600X3D oder dem Ryzen 5 9600X umgeht. Erfahrungsgemäß genügen die aktuellen Hexacore-CPUs aber problemlos, um aktuelle Titel flüssig zu spielen.

Weniger gnädig sind die modernen Spiele indes, wenn der Videospeicher nicht mehr ausreicht – bei dem Gearbox ebenfalls spezifische Wünsche hat: Für die Minimalkonfiguration müssen es mindestens 8 GByte Videospeicher sein; empfohlen werden indes mindestens 12 GByte an VRAM.

Angesichts der durchaus happigen Mindestanforderungen bleibt abzuwarten, wie es um die PC-Performance von Borderlands 4 bestellt ist. Denn Anhaltspunkte liefert die Steam-Webseite nicht: Gearbox nennt weder Auflösung, Framerate noch den möglichen Einsatz von Upscaling-Techniken innerhalb dieser Konfigurationen.