Wie ein Wissensschafts-Nerd mit Millionen Abonnenten die Reise zum Mond in ein interaktives Abenteuer verwandelt

Ein digitales, kostenloses Fotoalbum für Artemis 2 nimmt euch erneut mit zum Mond. Auch wenn erst Artemis 4 auf ihm landen soll, stellt allein der Abstecher in seine Umgebung ein essenzielles Raumfahrtereignis dar. (Bildquelle: Adobe Firefly, generative KI)

Eine Foto-Chronologie lässt euch jetzt die kühnste Reise der Menschheit seit mehr als 50 Jahren nacherleben. Kostenlos bündelt sie fast 500 Fotos zu einem einfach durch klickbaren Erlebnis – wie Blättern in einem Fotoband, nur mit noch mehr Informationen am Rande.

Unter dem Missionsnamen Artemis 2 flogen vier Menschen erstmals seit 1972 zwischen dem 1. und 10. April 2026 wieder zum Mond. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (alle US-Astronauten) sowie der Kanadier Jeremy Hansen landeten aber nicht auf unserem Trabanten. Sie näherten sich ihm an Bord der Orion-Raumkapsel an und umrundeten ihn größtenteils, bevor sie zur Erde zurückkehrten – die Generalprobe unserer eventuell baldigen Rückkehr.

Dabei entstanden Fotos aus vielfältigen Perspektiven. Sie bieten einen intimen Einblick in die Welt der Raumfahrt.

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Klickend zum Mond und zurück

Die kostenlose Website Artemis-Timeline (Zeitstrahl) sortiert NASA-Fotos und -Videos zur Mondumrundung nach Aufnahmedatum: beginnend mit dem Anlegen der Raumanzüge, des traditionellen Walkouts zur Rampe, dem Start an der Spitze des Space Launch Systems (SLS) über den Flug um den Mond bis zur Wasserung im Pazifik. Zusätzlich verortet euch eine kleine Grafik, wo sich das Raumschiff exakt befunden hat, als die Kamera auslöste.

Die Auswahlleiste illustriert dabei farblich, was von wann bis wann passierte, und sie ist zoombar. Zu Beginn seht ihr die komplette Reise und viele einander überlappende Punkte, die einzelne Aufnahmen innerhalb der jeweiligen Phase repräsentieren. Zoomt ihr jetzt hinein, fächert sich die Auswahl auf, und in manchen Bereichen, wie der Mondannäherung, drängen sich nun Dutzende Fotos aneinander.

Abseits der Dokumentation von Technik, Erde, Kontrollzentrum und des Mondes selbst, gibt es auch viele Bilder von vermeintlich banalen Phasen der Mission. So haben sich die Astronauten bei allerhand Routineaufgaben geknipst – oder schlicht, wenn sie Spaß hatten.

Hier warten also etliche Szenen, die die volle Bandbreite einer solchen Extremerfahrung im All aufspannen: Abwarten, Herumalbern, Anspannung sowie die pure Faszination für die bemannte Raumfahrt mit all ihren Facetten.

Schlichtes Design mit passenden Features nimmt euch mit auf die Fotoreise zum Mond. (Bildquelle: artemistimeline und NASA)

Kostenlos von einem Science-Raumfahrtnerd

Zusammengestellt hat das kostenlose Portal der bekannte US-amerikanische Wissenschaftsjournalist Hank Green. Seit länger als einem Jahrzehnt erschafft er mit seinem Bruder John diverse Online-Lernangebote. Allein einer ihrer YouTube-Kanäle, SciShow, kommt auf mehr als sieben Millionen Abonnenten. Hinzu gesellen etliche weitere Projekte, die er vergleichbar mit dem Artemis-Fotozeitstrahl allein betreibt.

Es geht weiter: Artemis 3

Kürzlich stellte die NASA die Crew für die kommende Artemis-3-Mission vor. Erstmals fliegt ein Europäer auf einer SLS mit einer Orion-Kapsel in den Weltraum: der Italiener Luca Parmitano. Hinzu kommen von der NASA Randy Bresnik, Andre Douglas und Frank Rubio.

Sie sollen im Erdorbit nacheinander an den Lander von Blue Origin sowie an das Starship von SpaceX docken. Beide Raumfahrzeuge sind für den zukünftigen Abstieg zur Mondoberfläche aus seinem Orbit ausgelegt. Nachdem jeweils Tests unterschiedlichster Art abgeschlossen sind, wassert das Orion-Raumschiff wieder im Pazifik.

Was monoton klingt, soll die zwingend notwendige Funktionsfähigkeit der Technik für alle Abläufe und das Überleben der Crew im Zuge der Mondlandung von Artemis 4 demonstrieren. Die Testmission soll von Start bis Wasserung etwa zwei Wochen dauern und irgendwann 2027 stattfinden, ehe NASA-Plänen zufolge dann 2028 die erste bemannte Mondlandung seit mehr als 50 Jahren folgt.