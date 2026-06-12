WhatsApp ändert Mindestanforderungen: Wenn ihr eines dieser 5 iPhone-Modelle habt, solltet ihr jetzt ein Update prüfen

WhatsApp erhöht ab November 2026 die Mindestanforderung auf iOS 15.5.

Ab dem 30. November 2026 setzt WhatsApp iOS 15.5 – beziehungsweise iPadOS 15.5 – als Mindestvoraussetzung voraus. Das hat Meta in seinem offiziellen Hilfe-Center bekannt gegeben.

Die Ankündigung betrifft konkret fünf iPhone-Modelle: das iPhone 6s, das iPhone 6s Plus, das iPhone SE (1. Generation), das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus. Auf der iPad-Seite kommen das iPad Air 2 und das iPad mini 4 hinzu.

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Von 15.1 auf 15.5: Was die Änderung in der Praxis bedeutet

Die gute Nachricht: Kein einziges dieser Geräte verliert zwingend den Zugang zum Messenger. Alle genannten Modelle lassen sich auf iOS 15.8.8 beziehungsweise iPadOS 15.8.8 aktualisieren – die aktuell neueste verfügbare Version für diese Hardware.

Der Abstand zwischen alter und neuer Mindestanforderung ist immerhin überschaubar: Jedes Gerät, das bisher iOS 15.1 unterstützte, kann auch iOS 15.5 installieren.

Wenn ihr auf einem der betroffenen iPhones oder iPads noch iOS 15.1 bis 15.4 betreibt und den WhatsApp-Messenger weiter nutzen wollt, solltet ihr das Update entsprechend nachholen.

Den Weg dorthin findet ihr unter »Einstellungen« → »Allgemein« → »Softwareupdate«.

Warum WhatsApp ältere iOS-Versionen regelmäßig aussortiert

Das Muster selbst ist hingegen nicht neu. Im vergangenen Jahr hob WhatsApp die Mindestanforderung auf iOS 15.1 an – damals verloren das iPhone 5s, das iPhone 6 und das iPhone 6 Plus dauerhaft den Zugang zum Messenger, weil Apple für diese Modelle kein iOS 15 mehr vorgesehen hatte.

Meta selbst begründet solche Anpassungen mit Wartungs- und Sicherheitsabwägungen. Das Unternehmen prüfe jährlich, welche Betriebssystemversionen noch unterstützt werden – unter anderem danach, wie viele Nutzer sie noch einsetzen und ob die Geräte noch aktuelle Sicherheits-Patches erhalten-