Crimson Desert: Dem Held macht das Ende der Story ganz schön zu schaffen, aber es gibt ein geheimes »Gegenmittel«

Kliff kann sich von den Strapazen der Hauptquest erholen, allerdings mit Rätseln, nicht mit einem Wellnessurlaub.

Hattet ihr schon mal eine Zeit lang richtig Stress in der Schule, im Studium oder der Arbeit? Seid ihr vielleicht mal einen Marathon gelaufen oder habt eine mehrtägige Wanderung gemacht? Dann wisst ihr, so etwas geht nicht spurlos am Körper vorüber und danach brauchen wir erst mal eine Pause. Das gilt natürlich auch für Kliff, den Helden von Crimson Desert.

Bis zum Ende der Hauptquest muss er so einiges durchmachen und hier beginnen die Spoiler für die Geschichte des Spiels: Lest nur weiter, wenn ihr mit der Story schon durch seit, oder nicht vor dem ein oder anderen Spoiler zurückschreckt (keine Sorge, wir bemühen uns, so wenig wie möglich zu verraten).

13:00 Crimson Desert ist jetzt noch viel besser als zum Launch!

Ein Heilmittel für Kliff

In einem der letzten Bosskämpfe muss sich Kliff einem besonders starken Gegner stellen und braucht dafür all seine Kraft. Was das für ihn bedeutet, sehen wir erst im Epilog. Der eigentlich junge Krieger ist plötzlich um mehrere Jahrzehnte gealtert (was tatsächlich später in der gut versteckten Lore erklärt wird) und sein Gesicht von Falten gezeichnet:

So sieht Kliff zu Beginn der Reise aus ... ... und so am Ende

Keine Sorge, der gealterte Kliff kann immer noch genauso fest zuschlagen wie seine jüngere Version! Aber wir müssen uns trotzdem nicht damit abfinden, dass Kliff für sein Heldentum einen so hohen Preis zahlt. Tatsächlich gibt es nämlich einen recht aufwendigen Weg, ihn wieder zu verjüngen.

Dazu müssen wir jedes einzelne Rätsel in der Abyss lösen und alle Himmelswege wiederherstellen. Insgesamt gibt es 48 davon und nur rund ein Dutzend sind Teil der Hauptstory. Wir müssen also nochmal einige Stunden in die Erkundung der Abyss buttern. Haben wir 47 Himmelswege wiederhergestellt, bekommen wir eine neue Herausforderung und müssen ins Zentrum der Abyss für ein letztes Rätsel.

Haben wir dann auch das geschafft, gibt es zur Belohnung eine Zwischensequenz mit bekannten Figuren aus der Hauptstory. Es öffnet sich außerdem ein Raum mit einem riesigen Artefakt. Nähern wir uns dem, wird Kliff augenblicklich wieder jung und kann hoffentlich noch ein langes Leben genießen. Ende gut, alles gut.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon das Ende der Hauptstory erreicht, oder versinkt ihr lieber in Nebenquests, Erkundung und Lagerausbau? Keine Sorge, selbst wenn ihr schon alles erledigt habt, könnt ihr euch noch auf neue Inhalte freuen. Im Kasten oben könnt ihr nachlesen, welche Updates noch für Crimson Desert geplant sind und was wir über den inzwischen bestätigten DLC wissen!