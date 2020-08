Bound by Flame gratis bei GameStar Plus - knackige Rollenspiel-Action

Die Situation zu Beginn des Spiels scheint hoffnungslos: Sieben Eisfürsten haben den Großteil der Welt erobert, jeglicher Widerstand endet als Untoter in der Armee der Bösewichte. Deswegen findet sich eine Gruppe der roten Weisen zusammen, die mit einem Ritual die Verdammnis noch stoppen wollen. Ihr seid ein Söldner, der die Weisen währenddessen beschützen soll. Es kommt wie es kommen muss: Das Ritual läuft schief und statt die Eisfürsten aufzuhalten landet ein Feuerdämon in eurem Kopf. Jetzt seid ihr die letzte Hoffnung des Fantasy-Reiches Vertiel.

Fiese Monster, harte Kämpfe

Auch wenn sich bei der Story die Geister scheiden, der wichtigste und beste Teil des Spiels sind definitiv seine intensiven Kämpfe. Mit Dolchen, Streithammer oder Feuerball tretet ihr in der Third-Person-Perspektive euren Feinden entgegen. Dabei müsst ihr stets achtsam bleiben: Selbst kleine Standard-Gegner hauen euch mit wenigen Treffern aus den Latschen. Gutes Timing und bedachtes Vorgehen sind daher Pflicht. Vor allem die Bosse machen Laune: Mit ihrem monströsen Design und dem fordernden Moveset stellen sie spannende Höhepunkte dar.

Krieger, Schurke oder Dämon?

Mit jedem Level-Up bekommt ihr Punkte, die ihr in drei verschiedene Talentbäume stecken könnt. Ihr spezialisiert euch entweder auf schwere Waffen, flinke Dolche oder auf dämonische Feuer-Kräfte. Eure Entscheidungen haben ebenfalls einen Einfluss auf euren Charakter und das Ende des Spiels. Wart ihr gütig und habt den Bürgern des Landes geholfen? Oder habt ihr konsequent eure dämonische Macht genährt?

