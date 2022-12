Morgen landet eine Warnmeldung auf eurem Handy, aber ihr müsst euch nicht erschrecken

Am 8. Dezember 2022 ist es wieder soweit: Der nächste bundesweite Warntag findet statt. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Aktion von Bund, Ländern und teilnehmenden Landkreisen, kreisfreien Städten sowie Gemeinden und auch ihr werdet definitiv etwas davon mitbekommen.

Ihr müsst euch aber nicht erschrecken! Wie bereits gesagt handelt es sich bei dieser Maßnahme nur um eine Übung, um im Ernstfall vorbereitet zu sein. Ziel der Aktion ist es, die Bevölkerung im Katastrophenfall schnellstmöglich zu warnen. Wir erklären euch den genauen Ablauf des morgigen Tages.

Testwarnungen auf allen Kanälen

Was passiert genau am bundesweiten Warntag? An diesem Tag wird eine Probewarnung in Form einer Textnachricht an das modulare Warnsystem des Bundes (MoWaS) und davon ausgehend dann an angeschlossene Medien geschickt.

Dazu zählen Radiokanäle, Fernsehsender, aber auch Smartphone-Apps oder gar digitale Anzeigetafeln in Innenstädten. Außerdem wird die Testwarnung auch über Cell Broadcast gesendet, sprich: sie landet auch auf euren Mobiltelefonen.

Wann genau geht es los? Die Warnungen werden ab 11 Uhr vormittags übertragen.

Wofür das alles? Wie bereits eingangs erwähnt, soll mit dem bundesweiten Warntag der - hoffentlich nie eintretende - Ernstfall geprobt werden. Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen und gleichzeitig potenzielle technische oder organisatorische Schwachstellen zu identifizieren und für die Zukunft zu beheben.

Weitere Informationen zum bundesweiten Warntag 2022 findet ihr auf der offiziellen Website des Projektes. Außerdem habt ihr sogar die Möglichkeit, im Anschluss an die Aktion euer Feedback zu übermitteln und dadurch euren Teil zur Optimierung des Prozesses beizutragen. Die dafür bereits existierende Feedback-Website wird im Laufe des 8. Dezember 2022 freigeschaltet.

Ihr könnt also unbesorgt sein: Wenn im Laufe des morgigen Vormittags plötzlich eine Warnmeldung auf eurem Smartphone aufploppt, müsst ihr euch nicht erschrecken.

Begrüßt ihr derlei Maßnahmen seitens der Behörden oder empfindet ihr sie eher als Zumutung, die euren Tagesablauf durcheinanderbringt? Würdet ihr gar mehr Proben für den Katastrophenfall begrüßen? Schreibt uns eure Gedanken zu diesem Thema gerne in die Kommentare!