»Geht und macht etwas anderes«: Hollywood-Star teilt gegen KI in Hollywood aus

Seth Rogen bei der Verleihung der Golden Globes. (Bildquelle: Golden Globes)

Während Hollywood entweder fasziniert oder verängstigt auf die neuen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz blickt, platzt einem Comedy-Star jetzt endgültig der Kragen.

Schauspieler und Filmemacher Seth Rogen hat sich in einem aktuellen Interview mit IGN unmissverständlich gegen den Einsatz von KI-Programmen beim Verfassen von Drehbüchern ausgesprochen.

Wer den mühsamen, aber wichtigen kreativen Schreibprozess an eine KI auslagern wolle, so der 44-Jährige, solle die Filmbranche am besten sofort verlassen und sich einen komplett anderen Job suchen.

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»Weil ich das Schreiben mag«: Rogen hält am kreativen Prozess fest

Für Seth Rogen, der als Autor und Produzent hinter Comedy-Hits wie Superbad oder Pineapple Express steht, ist der Wunsch, sich von Künstlicher Intelligenz beim Drehbuchschreiben helfen zu lassen, nicht nachvollziehbar. Der Einsatz solcher Programme widerspreche dem eigentlichen Sinn der Arbeit.

»Die Vorstellung von einem Werkzeug, das mich weniger schreiben lässt, reizt mich nicht«, erklärt Rogen in dem Interview. Sein Grund dafür ist ebenso simpel wie einleuchtend: »Weil ich das Schreiben mag.«

Entsprechend hart fällt sein Urteil gegenüber Filmschaffenden aus, die den kreativen Prozess an eine KI auslagern. Er rät denen, die Abkürzungen nehmen wollen, zu einem Karrierewechsel:

Wenn dein Instinkt dir sagt, KI zu nutzen und diesen Prozess nicht durchzumachen, solltest du kein Autor sein, denn dann schreibst du nicht. Geh und mach etwas anderes.

Auch von viralen KI-Filmen auf Social Media, die oft als Zukunft von Hollywood angepriesen werden, hält der Schauspieler und Regisseur rein gar nichts. Er wisse nicht, was das überhaupt solle.

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Während Hollywood-Stars, wie Seth Rogen den Einsatz von KI öffentlich oft stark kritisieren, könnte die Realität hinter den Kulissen längst anders aussehen. Erst kürzlich behauptete ein Hollywood-Insider, dass KI bereits in mehr Filmen zum Einsatz komme, als die Öffentlichkeit glauben würde.

Während in Teilen Hollywoods KI längst zum Alltag gehören könnte, positioniert sich ein Teil der Filmschaffenden klar gegen die Nutzung von künstlicher Intelligenz.

Nun ist eure Meinung gefragt. Was haltet ihr von der Nutzung von KI für Filme und Serien? Stört es euch oder seht ihr eher das Potenzial? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.