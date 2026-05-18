Drei Stars aus The Boys waren auch in Star Trek – bei einem hättet ihr es vielleicht gar nicht bemerkt

Sowohl Jack Quaid (links) als auch Karl Urban (rechts) sind seit Jahren ein Teil von Star Trek. Wer ist der Dritte im Bunde? Bildquelle: Amazon MGM Studios/Sony/Paramount

Butcher-Darsteller Karl Urban sammelt Franchise wie Briefmarken. Ob als tapferer Krieger Éomer in Der Herr der Ringe oder als Leonard »Pille« McCoy in den Reboot-Filmen von Star Trek.

In dem galaktischen Universum war auch Jack Quaid schon für ganze vier Jahre unterwegs. In Lower Decks lieh er Lieutenant Brad Boimler seine Stimme – einem menschlichen Besatzungsmitglied der im Vordergrund stehenden USS Cerritos.

Wenn ihr bei diesen beiden Trivia-Fakten mit einem entspannten »Das weiß ich doch schon längst« abgewunken habt, dann betreten wir jetzt den Schwierigkeitsgrad »Mittel.« In Staffel 5 von The Boys versteckt sich nämlich tatsächlich die rechte Hand von Admiral Kathryn Janeway.

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Ein bisschen Star Trek in The Boys

In Staffel 5 von The Boys ist der US-amerikanische Schauspieler Daveed Diggs als Oh Father zu sehen. Der Supe verfolgt eine religiöse Agenda und ist der Ehemann von Ashley (Colby Minifie), die mittlerweile die Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten ist.

Bevor Diggs als Antagonist das The-Boys-Universum unsicher macht, war er in der Animationsserie Star Trek: Prodigy als Commander Tysess zu hören. Der Andorianer unterstützte Admiral Janeway (Kate Mulgrew) als Erster Offizier auf der USS Dauntless und wechselte dann gemeinsam mit Janeway auf die USS Voyager A.

Daveed Diggs als Commander Tysess in Star Trek: Prodigy Daveed Diggs als Oh Father in The Boys

Insgesamt umfasst die Serie 40 Folgen à 24-30 Minuten. In 25 davon ist Diggs Figur zu sehen. Nach nur zwei Seasons endete die Serie im Jahre 2024. Ungefähr zur selben Zeit (2020 bis 2024) lief übrigens auch Lower Decks, in der Jack Quaid mitwirkte.

Eine Crossover-Episode gab es jedoch nie, obwohl die Serien zeitlich sehr nah beieinander liegen. Staffel 1 bis 3 von Lower Decks spielt zwischen 2380 und 2382, während die Handlung von Prodigy im Jahr 2383 einsetzt.

Dass sich die Figuren niemals trafen, liegt aber vermutlich an den unterschiedlichen Schwerpunkten. Prodigy richtete sich eher an ein jüngeres Publikum. Lower Decks wiederum ist eine Comedy-Serie, die den Arbeitsalltag von einer eher unbekannten Crew auf einem Föderationsschiff zeigt.

Das große Serienfinale von The Boys gibt’s ab dem 20. Mai 2026 auf Amazon Prime Video zu sehen. Falls ihr noch mehr dazu oder zu Star Trek lesen möchtet, packen wir euch in die obige Linkbox passende Artikel zum Thema.

Auf wen setzt ihr: Homelander oder die Boys? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!