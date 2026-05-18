YouTuber testet einen Fernseher und kann die Helligkeit kaum glauben – sie ist so hoch, dass sich viele fragen, ob das überhaupt noch sinnvoll ist

Der 85 Zoll große TCL X11L erreicht im Test 10.931 cd/m² und übertrifft damit sogar die HDR10-Grenze. (© TCL)

Während die TV-Industrie seit Jahren um Helligkeit konkurriert, hat Vincent Teoh vom YouTube-Kanal »HDTVTest« nun einen Wert gemessen, der selbst die Vorgaben der HDR-Norm sprengt.

An einem 85 Zoll großen TCL X11L SQD Mini-LED-TV zeigte das Messgerät 10.931 cd/m² – eine Helligkeit, die der PQ-HDR10-Standard mit 10.000 cd/m² eigentlich als Obergrenze vorsieht.

Mit diesem Ergebnis sieht sich Teoh selbst auf X dazu verleitet, von einem »historischen Moment für die Consumer-Fernsehtechnik« zu sprechen. Bei der TV-Community ist man sich indes uneins, wie sinnvoll das Ganze tatsächlich ist.

56:31 Bildqualität ohne Kompromisse: Die neue TV-Generation kommt genau recht für GTA 6

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TCL X11L: Was im Panel steckt

Dem Hersteller zufolge setzt der X11L-Fernseher auf eine neue »SQD«-Technik (»Super Quantum Dot«), die dem Datenblatt zufolge Farbschimmer und Halo-Effekte reduzieren soll – und bei den 85- und 98-Zoll-Größen auch entscheidend für die beworbenen 10.000 cd/m² an Spitzenhelligkeit sein sollen.

Teohs Messung übersteigt diese Angabe sogar – allerdings nur im kleinen Testfenster.

Bei vollflächiger Ansteuerung dürfte die Helligkeit deutlich darunter liegen, weil Mini-LED-Geräte im Vollbild traditionell abregeln.

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Von Flashbang-Spott bis Schlafproblemen

Auf Reddit reicht die Stimmung über die absurden Werte von trockenem Spott bis hin zu tatsächlichen Diskussionen zur Sinnhaftigkeit.

»bassfartz« würde vermutlich auch seinem schlimmsten Feind nicht wünschen, künftig bei jedem Senderwechsel »geflashbangt« zu werden. Vielleicht können SWAT-Teams ja daher bald Flachbildfernseher statt Blendgranaten in Räume werfen (via »OwnerOfCat«).

Etwas näher an der Realität wird es bei »wrxninja«, der von seinem 43-Zoll-Gerät erzählt: Schon das halte ihn nachts wach, weshalb er es seit Monaten nicht mehr einschalte.

Ein weiterer Nutzer namens »Tzukkeli« berichtet, dass ihn ein 1.000-cd/m²-Gerät im abgedunkelten Zimmer regelrecht blende – beim Einfall von Sonnenlicht falle dafür erst richtig auf, wie wenig ein 300-cd/m²-OLED dort noch zeige.

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Die besten 4K-TVs 2026 im Vergleich: OLED, QLED oder Mini-LED? Alle Marken, alle Preisklassen

Hisense und Samsung halten dagegen

Hinter dem TCL X11L folgt im Helligkeits-Ranking (via Videocardz) der ebenfalls chinesische Hersteller Hisense: Der 116UX soll bis zu 8.000 cd/m² erreichen.

Scheinbar geht der Trend also weiterhin in die Richtung, dass die nominellen Spitzenwerte in den kommenden Jahren weiter steigen – wie viel davon im Alltag ankommt und ob es euren Sehgewohnheiten guttut, ist dafür eine ganz andere Frage.