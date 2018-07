Für ein gruseliges Action-Adventure könnte es kaum einen besseren Veröffentlichungszeitraum geben, als wenn die Blätter ihre Farbe wechseln und langsam verschwinden. Dafür dass die immer längeren Nächte möglichst schockierend werden, soll Call of Cthulhu sorgen. Wie die Entwickler auf der Steam-Seite des Spiels nun vermerkt haben, wird der Titel im Herbst erscheinen.

Dann folgt ihr dem Ruf des Tentakelwesens Cthulhu, das der legendäre Autor H.P. Lovecraft erdachte. Das Spiel selbst basiert übrigens auf dem Pen&Paper-Klassiker von Chaosium. Der Protagonist und Privatermittler Pierce untersucht den Tod einer Familie und stößt bei seinen Ermittlungen in Darkwater Island auf Kultisten und Verschwörungen. Je tiefer er in den Sumpf hinabsteigt, desto mehr wirken sich die Ereignisse auf seinen Geisteszustand aus.

Wer durchdreht, verliert

Die sogenannte »geistige Stabilität« ist übrigens eine Art Lebensleiste im Spiel. Kümmert sich der Spieler nicht um die mentale Gesundheit von Pierce, dreht dieser durch und als Konsequenz ist der Game-Over-Bildschirm zu sehen. Mehr dazu lest ihr in unserer Vorschau zu Call of Cthulhu. Im Trailer von der E3 2017, den ihr unten findet, erhaltet ihr zudem einen Eindruck, wie sich Wahnsinn und Realität im Spiel zu einem gefährlichen Cocktail vermengen.

