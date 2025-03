Castlevania Anniversary Collection gratis bei GameStar Plus - Erlebt das Metroidvania-Urgestein

Castlevania und Metroid gelten als die Begründer des Metroidvania-Genres, das in den letzten Jahren ein klares Revival feiern konnte. Nicht zuletzt hat auch die Castlevania-Serie auf Netflix viele neue Fans gewonnen, die mit den Klassikern von damals nie in Berührung kamen. Die GameStar Plus-Vollversion im April lässt euch die geschichtsträchtige Kult-Reihe neu erleben – und das mit insgesamt acht Titeln der Serie.

Dabei schlüpft ihr in die Rollen der legendären Belmont-Ahnen und stellt euch Draculas dunklen Horden in epischen Abenteuern voller Action, Monster und düsterer Burgen!

Das Buch »History of Castlevania – Book of the Crescent Moon« und folgende Castlevania-Spiele sind in der Collection enthalten:

Castlevania – NES

– NES Castlevania II Simon's Quest – NES

– NES Castlevania III Dracula's Curse – NES

– NES Super Castlevania IV – SNES

– SNES Castlevania The Adventure – Game Boy

– Game Boy Castlevania II Belmont's Revenge – Game Boy

– Game Boy Castlevania Bloodlines – Sega Megadrive

– Sega Megadrive Kid Dracula – Famicom

Vom japanischen Famicom über das NES, den Game Boy und SNES bis hin zum Sega Mega Drive erlebt ihr die Anfänge des düsteren Vampirjäger-Epos neu. Auch für Spieler der ursprünglichen Spiele lohnt sich ein Blick, denn die Collection enthält ein einzigartiges E-Book mit Hintergrundinformationen von Entwicklern, Designern und anderen von Castlevania inspirierten Persönlichkeiten. So könnt ihr die Welt von Castlevania aus ganz neuen Blickwinkeln entdecken.

Volles Retro-Feeling für die Genre-Klassiker

Damit ihr die Kult-Spiele mit dem perfekten Retro-Feeling erleben könnt, stehen euch verschiedene Optionen zur Anpassung der Darstellung zur Verfügung. Ihr könnt wählen, ob ihr im klassischen 4:3, im modernen 16:9 oder im »Pixel Perfect«-Modus spielen wollt – letzterer bietet eine Option, die die Spiele in ihrer ursprünglichen Auflösung und mit unveränderten Pixeln darstellt. Zusätzlich habt ihr die Möglichkeit, Scanlines hinzuzufügen, um den Look eines alten Röhrenfernsehers zu simulieren.

Bei den Game Boy-Titeln, die damals noch im Schwarz-Weiß-Look über die kleinen Displays flimmerten, könnt ihr nun Farbfilter aktivieren, um das Bild aufzufrischen und einen Game Boy Color-ähnlichen Look zu erzielen und etwas mehr Farbe ins Bild zu bekommen. Eine weitere Option ist der Dot-Matrix-Modus, der das Bild so anpasst, dass es den alten Game Boy-Bildschirm simuliert.

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30. April abholen und diesen bis einschließlich 03. Mai für Castlevania Anniverary Collection bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht's:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Castlevania Anniverary Collection bei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Gutscheincode kopieren Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!