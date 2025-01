Eine Brille, mit der man nicht nur sehen, sondern auch sprechen und hören kann: Amazon zeigt neue Version von Echo Frames

Echo Frames von Amazon verfügt über ein Mikrofon und Lautsprecher. So ist es unter anderem möglich, mit Alexa zu sprechen, Anrufe entgegenzunehmen und Podcasts zu hören. (Bildelemente: stock.adobe.com - MicroOne)

Brillenträger aufgepasst: Amazon hat auf der CES die dritte Generation von Echo Frames gezeigt. Mit dieser smarten Brille kann man Musik hören, telefonieren und Alexa steuern.

Diesmal gibt es die Brillen sogar in verschiedenen Stilen, schlankerer Bauweise und mit längerer Akkulaufzeit als bisher – allerdings wohl erneut nicht in Deutschland.

Die Lautsprecher richten sich direkt auf die eigenen Ohren, sodass ein Sitznachbar möglichst wenig bis gar nichts hört.

Gerade, wenn man in der Öffentlichkeit unterwegs ist und nicht zu viel verpassen will, was um einen herum passiert, sind diese Brillen durchaus interessant.

Für mich persönlich ist die Klangqualität allerdings zu schlecht. Vor allem der Bass lässt stark zu wünschen übrig. Immerhin würde ich hauptsächlich Musik mit ihnen hören.

Eine Alternative, die hierzulande verfügbar ist, stellt die Meta Ray Ban dar. Wie gut sie sich im Alltag schlägt, hat mein Kollege Benjamin Otterstein bereits für uns ausprobiert.

Um sich auch selbst mit der Brille betrachten zu können, stehen auf dem CES-Stand zu Amazons Echo Frames Spiegel bereit.

smarte Brille mit Alexa-Integration in vier verschiedenen Designs

besitzt ein Mikrofon und zwei Open-Ear-Lautsprecher

Bluetooth für die Verbindung zu Smartphone

Internetverbindung nur via gekoppelten Handy möglich

Bedienung per Sprachbefehl, Lautstärkewippe und über zwei Knöpfe

Mikrofon kann via Knopf stummgeschaltet werden

UV400-Schutz und IPX4-Zertifikat für Wasser- und Schweißresistenz

Akku soll für sechs Stunden Musikwiedergabe und bis zu 14 Stunden moderater Nutzung reichen

reichen Preis: 329 Dollar (nicht in Deutschland verfügbar)

Könntet ihr euch vorstellen, eine smarte Brille wie Amazon Echo Frames zu nutzen, oder habt ihr es bereits getan? Falls ja, was spricht aus eurer Sicht dafür? Und falls nein, was dagegen? Schreibt es gerne in die Kommentare!