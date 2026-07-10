ChatGPT 5.6 ist da: Neue App, Codex-Merge und was hinter »Sonne«, »Erde« und »Mond« steckt

Mit ChatGPT 5.6 führt OpenAI neue Leistungsbeschreibungen für die KI-Modelle ein. (Bildquelle: ChatGPT)

Schluss mit dem ewigen Wechseln zwischen verschiedenen Tabs und Programmier-Umgebungen: OpenAI vereint einige seiner mächtigsten Werkzeuge künftig unter einem einzigen Dach.

Wie das Unternehmen auf der eigenen Webseite offiziell bekanntgab, steht das große ChatGPT 5.6-Update bereit. Im Zentrum des Updates steht eine neue Desktop-App, die den Chatbot direkt mit dem Programmier-Tool Codex verschmilzt und einen spezialisierten »Work«-Agenten einführt, um komplexe Aufgaben besser erledigen zu können.

Gleichzeitig ändert sich für die Nutzer die Art und Weise, wie auf die KI zugegriffen wird. Statt auf Versionsnummern können Anwender fortan zwischen den drei Leistungsstufen »Sonne«, »Erde« und »Mond« wählen.

2:31 ChatGPT Health: OpenAI stellt neuen Tab für Gesundheitsgespräche vor

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Das steckt hinter Sonne, Erde und Mond

Das Update auf ChatGPT 5.6 verändert die Art und Weise, wie OpenAI KI-Modelle bezeichnet. Die an Himmelskörper angelehnten Bezeichnungen stehen für Leistungskategorien, was deren Auswahl vereinfachen soll, so OpenAI.

Sol (Sonne) : Das Flaggschiff-Modell. Es liefert die höchste Intelligenz und ist für die komplexesten Aufgaben in Bereichen wie Softwareentwicklung, Cybersicherheit und Wissenschaft gedacht.

: Das Flaggschiff-Modell. Es liefert die höchste Intelligenz und ist für die komplexesten Aufgaben in Bereichen wie Softwareentwicklung, Cybersicherheit und Wissenschaft gedacht. Terra (Erde): Der Allrounder. Terra ist ausbalanciert und genau das Modell, das für die tägliche Arbeit am besten geeignet ist.

Der Allrounder. Terra ist ausbalanciert und genau das Modell, das für die tägliche Arbeit am besten geeignet ist. Luna (Mond): Luna positioniert OpenAI als besonders schnelles und kostengünstiges Modell und konkurriert damit mit Angeboten wie Gemini Flash.

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Die neue Desktop-App und Codex

OpenAI integriert mit der Veröffentlichung von ChatGPT 5.6 das Programmier-Werkzeug Codex fest in die Apps für macOS und Windows. Zusammen mit dem neuen KI-Agenten »Work« soll es ChatGPT zur Schaltzentrale machen. Bestehende Codex-Nutzer sollen dabei ihre Projekte, Einstellungen und auch Arbeitsschritte behalten.

Mit den Veränderungen halten zahlreiche neue Features Einzug, unter anderem:

Markdown und Code können direkt in den Apps editiert werden und mithilfe von Codex bearbeitet werden.

GitHub-Pull-Requests können direkt in der Seitenleiste begutachtet werden.

Verbesserungen der Performance.

Plug-Ins können nun direkt über die Einstellungen verwaltet werden.

Die Neuerungen wurden in einer Live-Show offiziell auf Englisch vorgestellt.

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Der »Ultra«-Modus und ein Auge fürs Design

Mit dem »Ultra«-Modus hat OpenAI eine Beschleunigungsfunktion vorgestellt, bei der ChatGPT gleich mehrere Agenten parallel an verschiedenen Arbeitsschritten arbeiten lässt, um hochkomplexe Probleme zu beschleunigen.

Laut OpenAI soll ChatGPT zudem nicht mehr »blind« Code generieren, sondern einen Blick für Design haben. So soll die KI bei ungenauen Angaben selbstständig geschmackvolle und funktionale Benutzeroberflächen erstellen.

Außerdem: Das Modell überprüft das gerenderte Ergebnis visuell selbst und korrigiert es gegebenenfalls, bevor es das Ergebnis zeigt.

Mehr zum Thema: 5 simple Tipps und Tricks die jeder kennen sollte, der ChatGPT nutzt

Verfügbarkeit im Überblick

Die Verteilung der neuen Modelle ist bereits gestartet. Hier der Überblick, wer auf was Zugriff erhält:

Free- und Go-Nutzer: Greifen standardmäßig auf das ausbalancierte GPT-5.6 Terra (in ChatGPT Work und Codex) zu.

Greifen standardmäßig auf das ausbalancierte GPT-5.6 Terra (in ChatGPT Work und Codex) zu. Plus, Pro, Business & Enterprise: Haben die volle Flexibilität und können fließend zwischen Sol, Terra und Luna wechseln.

Haben die volle Flexibilität und können fließend zwischen Sol, Terra und Luna wechseln. Der "Ultra"-Modus: In ChatGPT Work ist diese Funktion den Pro- und Enterprise-Kunden vorbehalten. Innerhalb der Codex-Umgebung können ihn Abonnenten ab dem Plus-Plan nutzen.

Ein wichtiges Datum zum Schluss: Mit dem Start der neuen Generation steht auch ein Abschied bevor. Das ältere Modell GPT-5.4 wird am 23. Juli offiziell in den Ruhestand geschickt. Die 5.5-Modelle bleiben uns jedoch vorerst erhalten.