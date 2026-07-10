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AC Black Flag Resynced bekommt von Steam-Usern ziemlich auf den Deckel. Einer der Gründe: 80 Euro an DLCs!

Assassin's Creed Black Flag Resynced bekommt ordentlich Gegenwind auf Steam und das hat vor allem drei Gründe.

Profilbild von Tristan Gudenrath

Tristan Gudenrath
10.07.2026 | 12:37 Uhr

AC: Black Flag Resynced erleidete am Release-Tag Schiffbruch, erholt sich aber so schnell wie Edward selbst. AC: Black Flag Resynced erleidete am Release-Tag Schiffbruch, erholt sich aber so schnell wie Edward selbst.

Assassin's Creed: Black Flag Resynced hat die Segel gesetzt und kassiert von der internationalen Fachpresse solide Wertungen. So liegt der Metacritic-Score der PC-Version aktuell bei 84/100 Punkten. Und auch unseren Tester Jesko begeistert das Remake.

Auf Steam zeigte sich jedoch ein anderes Bild. Wie etwa ein Reddit-Beitrag von Cursed_69420 zeigt, waren kurz nach Start gerade mal 35 Prozent der Steam-Reviews positiv. Langsam regenerier sich die Gesamtwertung. Zum Zeitpunkt, als dieser Artikel geschrieben wird, liegen sie in Deutschland bereits bei 77 Prozent.

Aber woher stammte der anfängliche Ansturm vernichtender Rezensionen? Dafür gibt es drei Hauptgründe.

80 Euro DLCs für ein 60 Euro Spiel

Der international ausschlaggebendste Faktor für die katastrophalen Wertungen ist die aggressive Monetarisierung. Während der Kaufpreis des Black-Flag-Remakes für 60 Euro vergleichsweise günstig ausfällt, werdet ihr von dem Spiel mehrfach darauf hingewiesen, dass ihr ja noch mehr Spaß haben könntet. Dafür müsst ihr aber erneut in euren Geldbeutel greifen.

Für je zehn Euro könnt ihr besonders auffällige Kostüme für Edward oder die Jackdaw kaufen. Holt ihr euch alle, landet ihr bei insgesamt 80 Euro. Zusätzlich könnt ihr für je fünf Euro zusätzliche Ressourcen erwerben oder die gesamte Karte aufdecken lassen, um eure Spielzeit zu verkürzen. Das macht insgesamt sogar 90 Euro.

Einige Fans berichten zudem, dass sie die DLCs nur schwer ignorieren können, da Ubisoft sie in manchen Menüs immer wieder bewirbt. In der Community stößt dieses Verhalten auf Unverständnis, schließlich haben sie bereits 60 Euro für das Spiel gezahlt.

Video starten 1:02 Unser Test-Fazit zu Assassin's Creed Black Flag Resynced: Ein großartiges Remake mit einem Enterhaken

Wo ist die deutsche Sprachausgabe?

Viele deutsche PC-Spielerinnen und -Spieler hatten direkt nach Release aufgrund eines Bugs keinen Zugriff auf die deutsche Sprachausgabe. Das sorgte natürlich für viel Frust – und dem wurde eben durch eine negative Review Luft gemacht. Wie neuere und aktualisierte Rezensionen zeigen, wurde der Fehler inzwischen behoben.

Mutmaßliche politische Einflussnahme

Mitte Juli 2026 gab die EU-Kommission in Bezug auf die Kampagne Stop Killing Games bekannt, kein Gesetz auf den Weg zu bringen, das die Abschaltung von Videospielen verhindert. Zuvor trafen sich zahlreiche Mitglieder der EU-Kommission mit Lobbygruppen aus der Branche, darunter auch von Ubisoft.

Zig Videospiel-Fans vermuten jetzt einen Zusammenhang zwischen dem Treffen und der Entscheidung der EU-Kommission. Das wird auch in den Steam-Rezensionen mehrfach negativ aufgegriffen. Weitere Infos zu Stop Killing Games und warum das Kind noch nicht ganz in den Brunnen gefallen ist, erfahrt ihr hier:

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Abseits der oben genannten Punkte wird Assassin's Creed: Black Flag Resynced von den Fans gelobt. Besonders die fehlenden Bugs werden vielfach positiv herausgehoben, schließlich hatte Ubisoft diesbezüglich in der Vergangenheit häufig Probleme. Aber auch die verbesserte Grafik und das nostalgische Gefühl stoßen auf viel Liebe.

Doch die Zeit hat sich weitergedreht und Videospiele werden an anderen Standards gemessen als früher. Deswegen bekommt das Remake auch schlechtere Wertungen als noch das Original von 2013. Alle Infos dazu findet ihr in der Linkbox weiter oben.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

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Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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