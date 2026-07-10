Anno 117: Die größte Anno-Insel ist jetzt nicht nur noch größer - es gibt auch neue Geheimnisse!

Auf Cinis könnt ihr seit dem 9. Juli 2026 neue Geheimnisse entdecken und mehr Gebäude platzieren.

Am 9. Juli 2026 um 12 Uhr hat Anno 117: Pax Romana einen neuen Patch bekommen! Das Update 1.6.1 hat sich einige Bugs zur Brust genommen und auch kleinere Änderungen an der Benutzeroberfläche vorgenommen. Das eigentliche Highlight des Updates betrifft allerdings nur die Leute, die im Besitz des DLCs Verheißung des Vulkans sind.

Denn der Patch sorgt dafür, dass die ohnehin schon riesige Insel Cinis jetzt noch mehr Baufläche bietet. Damit wollte das Team im Nachhinein noch das Versprechen einlösen, dass es sich bei der Vulkaninsel um die größte Insel der Anno-Serie handelt, was zum Release trotz Werbeversprechen noch gar nicht korrekt war.

Jetzt ist Cinis aber wirklich die größte Anno-Insel aller Zeiten, da der Patch ihr noch gehörig Masse draufgeschaufelt hat. Die Fans freuen sich enorm über diese Wiedergutmachungsaktion! Vor allem, da Ubisoft offenbar sogar noch mehr geliefert hat als erwartet.

Etwa haufenweise Easter Eggs am Rande eines Bergpfades rund um den Vulkan.

3:29 Anno 117: Wir erkunden den neuen Gebirgspfad und entdecken am Ende ... Aliens!

Autoplay

Aliens in Anno

Der Bergpfad auf Cinis ist nicht komplett neu, sondern befand sich bereits zum Release des DLCs im Spiel. Allerdings waren Fans enttäuscht, wie wenig es hier dann wirklich zu sehen gab. In Anno 1800 gab es etwa auf Manola einen dreiköpfigen Affen zu entdecken! Derartige Easter Eggs fehlten auf Cinis weitestgehend.

Mit der Vergrößerung der Insel hat sich das jetzt geändert. Die Fans haben viele neue Orte gefunden, die jetzt entlang des Bergpfades aufgetaucht sind. Oben im Video könnt ihr etwa sehen, wie wir am Ende einer Route eine mysteriöse Tür aufspüren! Das sind die derzeit bekannten Easter Eggs auf dem Gebirgspfad:

Die Tür: In einer Höhle in der Nähe des Vulkans könnt ihr eine in den Stein gehauene Tür finden. Darauf seht ihr nicht nur seltsamerweise ägyptische Pyramiden und Menschen – ihr könnt auch eine fliegende Untertasse entdecken! Also haben doch Aliens die Pyramiden gebaut.

In einer Höhle in der Nähe des Vulkans könnt ihr eine in den Stein gehauene Tür finden. Darauf seht ihr nicht nur seltsamerweise ägyptische Pyramiden und Menschen – ihr könnt auch eine fliegende Untertasse entdecken! Also haben doch Aliens die Pyramiden gebaut. Die Feier: In einer weiteren Höhle könnt ihr eine kleine Gruppe an Römern dabei entdecken, wie sie hier ein privates Fest feiern.

In einer weiteren Höhle könnt ihr eine kleine Gruppe an Römern dabei entdecken, wie sie hier ein privates Fest feiern. Das Portrait: Ebenfalls interessant ist ein geheimnisvolles Portrait an einer Klippe. Hier hat jemand offenbar eine geschätzte Person verewigt.

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Die Fans sind erfreut

Anscheinend hat Ubisoft mit dem Update wirklich viel bei den Fans wieder gut gemacht. Nicht nur, weil sich die Leute jetzt über neue Easter Eggs freuen dürfen. Auch die Vergrößerung der Insel ist wirklich massiv. Deutlich mehr, als viele wohl erwartet hatten. Laut einer Zählung wurde Cinis mit dem Patch anscheinend um die 30 Prozent vergrößert!

Damit ist hier jetzt wirklich mehr als genug Platz, um die römische Metropole eurer Träume zu verwirklichen! Und vor allem genug Raum, um problemlos das Hippodrom zu errichten. Diese gewaltige Pferderennbahn ist an den Circus Maximus angelehnt, der bot in der Realität übrigens circa 250.000 Plätze für Zuschauer. Das Hippodrom kommt mit dem gleichnamigen DLC im August ins Spiel.