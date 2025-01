ChatGPT gratis und ohne Anmeldung nutzen - Welche Einschränkungen gibt es?

Alle nutzen ChatGPT, aber nicht alle bezahlen dafür. Wir verraten euch, wie ihr ChatGPT gratis nutzen könnt. Quelle: https://stock.adobe.com/ / Von AdriaVidal

Ihr wollt ChatGPT ausprobieren, ohne euch direkt mit euren Daten registrieren zu müssen? Gute Nachricht: Es gibt Möglichkeiten, die KI kostenlos und ohne Anmeldung zu nutzen. Doch was kann der Gratiszugang wirklich, und wo stößt ihr auf Grenzen?

In diesem Guide erfahrt ihr alles über die Einschränkungen, Alternativen und Tipps, wie ihr das Beste aus dem kostenlosen Zugang herausholt.

Kann man ChatGPT nutzen, ohne sich anzumelden?

Seit April 2024 könnt ihr ChatGPT auch ohne Anmeldung nutzen. OpenAI, das mittlerweile bekannte Unternehmen hinter der KI, möchte laut eigener Aussage den Zugang zu künstlicher Intelligenz für alle erleichtern. Auf der OpenAI-Webseite findet ihr die Mini-Version GPT-4o mini , die ihr ohne Registrierung oder Bezahlung ausprobieren könnt.

Andere Modelle, wie etwa GPT-4o, wo sich auch Dateien anhängen lassen oder die Websuche den Prompt unterstützen kann, sind jedoch erst verfügbar, wenn man sich registriert hat und für eine bezahlte Variante entscheidet.

Gratis ChatGPT: Welche Einschränkungen gibt es?

Auch wenn die Gratis-Variante von ChatGPT eine Menge kann, sind nicht alle Features unbezahlt zu nutzen. Auf folgende Einschränkungen müsst ihr euch gefasst machen:

Veralteter Modellzugriff: Die Gratisversion nutzt in der Regel GPT-4o Mini, während die kostenpflichtige Plus-Version Zugriff auf GPT-4 bietet, das leistungsstärker und genauer ist. Niedrige Serverpriorität: Viele Menschen nutzen ChatGPT heutzutage. Sollte es dem Server mal zu viel werden, so würde OpenAI die zahlenden User bevorzugen. Dies passiert zwar selten, aber ist natürlich doof für euch, wenn ihr dringend Hilfe braucht. Keine erweiterten Tools: Die erweiterte Websuche und damit auch Zugriff auf aktuelle Informationen, die Bildgenerierung und die Erstellung oder Vearbeitung von Bildern sowie der Code-Interpreter, der euch bei Datenanalyse und -verarbeitung unterstützen kann, gehören zu den Funktionen, die ihr nur mit zahlendem Account nutzen könnt. Textlimits: Außerdem gibt Limits bei der Eingabe- und Ausgabelänge, wodurch längere oder komplexere Aufgaben für Gratisnutzer problematisch werden können. Aktualität der Daten: Laut ChatGPT selbst sind die Daten auf September 2021 begrenzt. Das kann jedoch durch die Funktion der Websuche behoben werden.

In der Gratisvariante sind die Funktionen begrenzt. Der Button um Datein anzuhängen, ist zum Beispiel ausgegraut.

Welche ChatGPT-Version ist gratis?

Aktuell ist die Mini-Version GPT-4o mini , die alle Basisfunktionen mit guter Geschwindigkeit für euch meistern kann. Gegebenenfalls kann die bezahlte Variante jedoch besser oder fundiertere Antworten liefern, je nachdem, was ihr braucht.

Wie lange kann ich ChatGPT kostenlos nutzen?

Die Mini-Version GPT-4o mini stellt euch nicht vor ein klassisches Zeitlimit, wie zum Beispiel einen Probezeitraum. Ihr könnt das Tool theoretisch also zeitlich unbegrenzt lange nutzen, ohne zahlen zu müssen.

Die großen und wichtigen Vorteile ergeben sich aber, wenn ihr an Zeichen- und Längengrenzen stößt, das Nutzungslimit erreicht, euch die Rechenleistung und Geschwindigkeit nicht überzeugt oder ihr auf Echtzeit-Informationen durch die Websuche zugreifen wollt. Diese Features liegen hinter der Bezahlschranke und eröffnen euch eine schnellere, strukturierte und wenn ihr es wollt auch mit Internetdaten abgeglichene Arbeit mit dem Tool. Es geht also nicht um ein Zeitlimit, sondern um den Umfang und die Qualität von dem, was ihr von ChatGPT wollt.

Warum muss man sich bei ChatGPT registrieren?

Für die Gratisnutzung und die einfachsten Anfragen ist es wie zuvor beschrieben nicht nötig, sich anzumelden. Für die Registrierung hat OpenAI natürlich eigene Gründe, wie etwa die gezielte Auswertung der Suchanfragen und Daten.

Auf der anderen Seite heißt es von OpenAI, dass die Registrierung helfe, Bots oder Missbrauch des Systems zu reduzieren, zum Beispiel durch übermäßige Anfragen oder den Versuch, das System zu manipulieren. Auch könne OpenAI die Anzahl der Anfragen pro Nutzer überwachen und so faire Nutzung sicherstellen.

Für die User lohnt es sich je nach Nutzungsverhalten, jedoch die bisherigen Anfragen zu speichern. Dadurch verbessert sich zum einen eure individuelle Arbeit mit ChatGPT, da ihr weiter an älteren Prompts tüfteln könnt, zum anderen könnt ihr aber auch von dem Lernmodus, der sich wichtige Dinge für euch merkt, der Websuche oder der Codeausführung profitieren.

Kann man ChatGPT bedenkenlos nutzen?

Es kommt darauf an. Wie jede Plattform, die Daten speichert und verarbeitet, birgt auch ChatGPT jedoch datenschutzrechtliche Herausforderungen. Insbesondere verarbeitet der Dienst Benutzereingaben, die möglicherweise personenbezogene oder sensible Daten enthalten, was aus Sicht der DSGVO problematisch sein kann.

Auch ist die Funktionsweise des Algorithmus und die Verarbeitung der Daten weitestgehend intransparent und somit schwer nachzuvollziehen. Für eine möglichst sichere Nutzung empfehlen wir euch, niemals sensible oder vertrauliche Daten einzugeben. Vor allem nicht von eurem Arbeitgeber.

Ganz bedenkenlos und unachtsam solltet ihr ChatGPT also nicht nutzen und wirklich aufpassen, was ihr darin eingebt und speichert. Ob ihr und wie ihr es nutzt, bleibt natürlich euch überlassen, aber ihr solltet euch der Risiken bewusst sein.

Aktuell kostet der Plustarif 20 USD pro Monat. Ein Protarif kommt sogar auf 200 USD.

Was kostet ein Account bei ChatGPT?

ChatGPT Plus kostet derzeit 20 US-Dollar pro Monat. Das sind je nach Wechselkurs aktuell auch um die 20 Euro. Damit habt ihr Zugriff auf GPT-4, ein leistungsstärkeres und aktuelleres Modell. Ein kostenloser Account reicht jedoch für viele Nutzer aus.

Nutzt ihr ChatGPT regelmäßig und wenn ja, welcher Version schenkt ihr euer Vertrauen? Findet ihr den Preis für die bezahlte Variante fair? Was kann diese Version, was euch in der Gratis-Variante fehlt?