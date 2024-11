Chip-Hersteller beginnen, China zu verlassen – Ihr Ziel ist die vielleicht nächste große Macht in der Halbleiterbranche

Die Halbleiterindustrie ist einer der wichtigsten Märkte von heute und der Zukunft. (Symbolbild: Gorodenkoff über Adobe Stock)

Die Abwanderung von Chip-Herstellern aus China könnte Vietnam zur nächsten großen Macht im Bereich der Halbleiter machen. Unternehmen wie Hana Micron, Intel und Amkor Technology investieren bereits stark in den Aufbau von Kapazitäten in Vietnam.

Darum ist das wichtig: Der bevorstehende Abzug von Halbleiterherstellern aus China hin zu Ländern wie Vietnam hat weitreichende Auswirkungen auf die globale Technologie- und Wirtschaftsdynamik.

Eine solche Verschiebung verdeutlicht, wie geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Anreize die globale Halbleiterindustrie verändern.

Für Unternehmen und Länder bietet dies sowohl Herausforderungen als auch Chancen, da Vietnam sich als neuer strategischer Standort für die Halbleiterproduktion positioniert und damit potenziell Einfluss auf die zukünftige Entwicklung der Technologiebranche nimmt.

Im Detail: Die zunehmende politische und wirtschaftliche Druckausübung der USA und ihrer Verbündeten auf chinesische Halbleiterhersteller hat unter anderem dazu geführt, dass sowohl lokale als auch internationale Unternehmen wie Samsung, TSMC, Intel und UMC beginnen, ihre Produktionsstätten aus China abzuziehen.

Die Halbleiterindustrie ist sowohl wirtschaftlich als auch technologisch von großer Bedeutung für China.

Ein ähnlicher Exodus würde auch Länder wie die USA, Südkorea, Taiwan oder Japan vor großen Herausforderungen stellen, da die Halbleiterindustrie in diesen Ländern ebenfalls einen strategischen Wert besitzt.

Das neue Ziel ist Vietnam

Vietnam hat sich als attraktives Ziel für Unternehmen erwiesen, die ihre Produktionskapazitäten verlagern möchten.

Hana Micron, ein südkoreanisches Unternehmen, das sich auf die Montage, Verifizierung und Verpackung von integrierten Schaltkreisen spezialisiert hat, verlegt seine Anlagen von China nach Vietnam (Toms Hardware hat berichtet).

Hana Micron in Korea (Bild: Hana Micron)

Das Unternehmen plant, in den kommenden Jahren 923,5 Millionen US-Dollar in den Ausbau seiner Infrastruktur in Vietnam zu investieren. Auch US-amerikanische Unternehmen wie Amkor Technology und Intel haben bereits Milliarden in Vietnam investiert, um dort ihre Produktions- und Verpackungsinfrastruktur zu stärken.

Die vietnamesische Regierung hat sich das ambitionierte Ziel gesetzt, bis 2050 Einnahmen von 100 Milliarden US-Dollar aus der Chipindustrie und mehr als eine Milliarde aus dem Elektroniksektor zu generieren.

Der Premierminister von Vietnam, Pham Minh, hat einen detaillierten Plan entwickelt, der darauf abzielt, die Kapazitäten zur Entwicklung spezialisierter Chips auszubauen, das Wachstum des Elektroniksektors zu fördern, qualifizierte Arbeitskräfte auszubilden und ausländische Investitionen anzuziehen.

Bis 2050 sollen sechs Halbleiterfabriken und zwanzig Verpackungs- und Testanlagen in Vietnam entstehen.

Die Strategie zur Erreichung dieser Ziele ist in drei Phasen unterteilt:

Die erste Phase, die gerade begonnen hat, zielt darauf ab, ausländische Direktinvestitionen anzuziehen, um die Gründung von mindestens 100 Chip-Design-Unternehmen, einer Halbleiterfabrik und zehn Verpackungs- und Testanlagen zu ermöglichen.

Die zweite Phase, die 2030 starten soll, plant die Ausbildung von über 100.000 Ingenieuren im Bereich der Halbleiter, die Etablierung von mindestens 200 Chip-Design-Unternehmen, den Bau von zwei weiteren Fabriken und die Einrichtung von fünfzehn Verpackungs- und Testanlagen.

Die dritte und letzte Phase beginnt 2040 und strebt die Gründung von mindestens 300 Unternehmen für das Design von integrierten Schaltkreisen, drei Halbleiterfabriken und 20 Verpackungs- und Testanlagen an. Wenn alles nach Plan verläuft, soll Vietnam bis 2050 über eine umfassende Halbleiterinfrastruktur verfügen, die das Land zu einem bedeutenden Akteur auf dem globalen Markt macht.

52:12 Nvidia RTX 5000 und die Zukunft: Hat AMD noch eine Chance?

Autoplay

Wie es weitergeht: In den kommenden Jahrzehnten könnte Vietnam dank seiner strategischen Investitionen und Regierungspläne zu einem wichtigen Akteur im globalen Halbleitermarkt werden. Die Entwicklung muss weiter beobachtet werden, um zu sehen, ob Vietnam seine ambitionierten Ziele erreicht und wie sich dies auf die globale Technologielandschaft auswirkt.