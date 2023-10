Sparfüchse aufgepasst: Die Prime Day Deals gelten heute und morgen! (Foto von ANIRUDH auf Unsplash)

Endlich ist der Prime Day da. Hunderte von Schnäppchen und der große Einkauf beginnt. Der erste Prime Day fand am 15. Juli 2015 statt und brach sofort alle bisherigen Rekorde.

Doch warum lieben wir es eigentlich so sehr, Schnäppchen zu kaufen? Dazu gab der Neurologe Prof. Dr. Christian Elger 2019 im Interview mit t-online folgende Antwort:

Untersuchungen haben gezeigt: In dem Augenblick, in dem das Rabattzeichen da ist, wird bei uns eine Aktivierung im Belohnungssystem ausgelöst. - Neurologe Prof. Dr. Christian Elger 2019 im Interview mit T-Online

Wir belohnen uns also unterbewusst für ein gelungenes Schnäppchen wie nach einer verputzten Schokolade. Wer aktuell ebenfalls im Schnäppchenfieber ist, kann gerne an unserer Umfrage teilnehmen

Schnäppchenjäger oder nicht? Stimmt gerne bei unserer Umfrage ab

Wahrscheinlich kennt jeder das Gefühl nur zu gut: Man hat Angst davor ein tolles Angebot zu verpassen, wenn man nicht gleich zuschlägt. Es entbrennt eine regelrechte Schatzsuche nach den neuesten Preisknallern.

Sei es, um den alten Toaster zu ersetzen, eine neue elektrische Zahnbürste zu besorgen oder vielleicht auch nach günstigem Gaming-Equipment Ausschau zu halten.

Doch wo gibt es eurer Meinung nach die besten Schnapper und die günstigsten Preise? Wo kann man das meiste Geld sparen? Unter welcher Kategorie findet ihr die besten Deals? Wir haben eine zweite Umfrage für eure goldenen Spartipps des Prime-Days.

Übrigens: Hier suchen wir euch live die besten Deals der Primedays als Ticker heraus.

Krasse Zahlen rund um den Prime Day

Wie hat sich eigentlich der Prime Day bis zum heutigen Tag entwickelt? Dazu gibt es ein paar erstaunliche Zahlen.

Beim ersten Prime Day 2015 kauften die Kunden mehr Produkte als am Black Friday 2014, dem bisher größten Sales-Day aller Zeiten.

Dabei gingen 34,4 Millionen Artikel über den Tresen.

über den Tresen. Das sind laut Amazon 398 Artikel pro Sekunde!

Ziemlich kurios: Im Jahr 2015 wurden 24.000 programmierbare Instant-Pot-7-in-1-Schnellkochtöpfe verkauft. 2016 waren es dann sogar 215.000 Töpfe.

Bei dem insgesamten Erfolg also kein Wunder, dass Amazon dieses Modell weitergeführt hat. Im Jahr 2022 wurden laut Amazon stolze 100.000 Artikel pro Minute verkauft!

Die Prime Days sind also ein beliebtes Event seit mittlerweile 8 Jahren. Ob Schnellkochtopf, Toaster, Zahnbürste oder neue Gaming-Maus: Seid ihr ebenfalls heiße Schnäppchenjäger? Wer ist der größte Sparfuchs unter euch? Haben wir in der Umfrage vielleicht eine besonders lukrative Schnäppchenkategorie übersehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und diskutiert, wer die besten Schnapper getätigt hat.