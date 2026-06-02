Die Entwickler von Crimson Desert arbeiten offiziell an einem DLC, doch vorher verraten sie euch, welche Updates ihr im Sommer erwarten könnt

Crimson Desert legt weiterhin ein unglaubliches Update-Tempo hin. In einer aktuellen Pressemitteilung verrät das Entwicklerstudio Pearl Abyss, welche Neuerungen die Spieler bis September 2026 erwarten können. Doch damit hören die tollen Neuigkeiten noch nicht auf. Das Open-World-Spiel erhält jetzt offiziell eine Erweiterung.
Der erste DLC
Viele Infos zum ersten Addon liefert Pearl Abyss noch nicht. Die Entwickler sagen lediglich, dass es parallel zu den regelmäßigen Updates entwickelt wird und eine
bedeutende Erweiterung der Spielerfahrung liefern soll. Konkrete Details sollen
in Kürze folgen. Vielleicht ja während des Summer Game Fests?
Die Sommer-Roadmap im Überblick
Pearl Abyss hat die wichtigsten Neuerungen für die nächsten Monate verraten, natürlich aber nicht alle. Einige kleine Highlights sind für Fans aber jetzt schon dabei:
- Kampf-Inhalte: Es wird neue auf Kampf ausgerichtete Inhalte geben, mit denen ihr eure
wahre Stärke als Greymaneunter Beweis stellen könnt. Ihr dürft also besonders schwere Herausforderungen erwarten.
- Re-Blockade: Die Re-Blockade wird überarbeitet und um eine neue Phase erweitert. Zudem gibt es bessere Belohnungen sowie neue Möglichkeiten, bestimmte Festungen vor einer Invasion zu verteidigen.
- Verbesserungen der Handlung: Der Erzählfluss der Geschichte soll verbessert und Zusammenhänge zwischen bestimmten Szenen verdeutlicht werden.
- Gameplay: Damiane und Oongka sollen Gameplay-Verbesserungen erhalten, damit die drei spielbaren Charaktere
gleichermaßen im Rampenlicht stehen.
- Cross-Save: Durch das Verknüpfen eines Kontos sollt ihr eure Speicherstände mit PC, PlayStation und Xbox teilen können.
- Quality of Life: Mit Blick auf das Community-Feedback sollen einige QoL-Verbesserungen eingeführt werden, um bestimmte Nicht-Kampf-Inhalte wie den Handel oder die Landwirtschaft nutzerfreundlicher zu gestalten.
Die GameStar-Redaktion hat bereits hunderte Stunden in das Crimson Desert gesteckt. Nach gründlicher Analyse ist unser Redakteur Peter jetzt der klaren Meinung, dass es das The Elder Scrolls 5: Skyrim dieser Generation sei. Eine mächtige Adelung, schließlich wird Bethesdas Rollenspiel-Meilenstein auch heute noch täglich von zehntausenden Menschen gespielt. Seine Begründung findet ihr in der Linkbox weiter oben.
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