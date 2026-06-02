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2016 kam Factorio raus, wurde zum Kult und inspirierte zahllose Nachahmer - jetzt beginnt das letzte Kapitel für den Fabrikbau-Hit

Der Begründer des Hypes um Fabriksimulationen geht bald in Rente. Keine Sorge, ihr könnt Factorio weiterhin spielen, nur mit Updates ist dann Schluss.

Profilbild von Daniel Hartmann

Daniel Hartmann
02.06.2026 | 18:17 Uhr

Factorio war Vorreiter für ein ganzes Genre, doch das nächste Update wird das letzte sein. Factorio war Vorreiter für ein ganzes Genre, doch das nächste Update wird das letzte sein.

Tatsächlich gibt es Factorio schon seit dem Jahr 2012, doch erst zwei Jahre später, als die Entwickler sich zum kleinen Studio Wube Software zusammenschlossen, erschien über die eigene Website eine frühe Version des Spiels.

Seit dem Early-Access-Start auf Steam im Jahr 2016 haben viele Spiele das Konzept aufgenommen und weitergedacht. Dazu zählen Titel wie Satisfactory, Dyson Sphere oder Planet Crafter. Doch auch Spiele wie Rimworld oder Against the Storm profitierten vom Erfolg von Factorio.

Video starten 15:26 Factorio: Space Age - Test-Video zum grandiosen DLC und Update 2.0

Ein letztes Update für Factorio

In einem Blogbeitrag auf der offiziellen Website gibt Wube Software einen Einblick in das kommende Update, erklärt aber auch gleichzeitig:

Wir betrachten Version 2.1 als unser letztes großes Update für Factorio und werden uns künftig auf den langfristigen Support konzentrieren. Dazu gehören Dinge wie Fehlerbehebungen, Plattformunterstützung/-kompatibilität, Modding-Funktionen usw. Ansonsten sind wir der Meinung, dass wir einen guten Zeitpunkt erreicht haben, um die aktive Entwicklung des Gameplays abzuschließen.

Demnach wird es nach diesem Update keine weiteren Inhalte für das Spiel geben, der Support wird jedoch nicht eingestellt. Wann das neue Update erscheinen wird, ist aktuell nicht bekannt. Ein neues Projekt hat Wube Software bereits. Was das ist, wurde bisher allerdings noch nicht verraten.

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Die Entwicklung der Spielerzahlen auf SteamDB zeigt, dass Factorio in den vergangenen zehn Jahren ein stetig stabiles Wachstum hatte. Große Ausschläge nach oben waren der Release der Version 1.0 und das kostenpflichtige Update Space Age im November 2024.

Das bescherte Factorio seinen Steam-Rekord von über 118.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Ähnlich glanzvoll fallen die Rezensionen aus, die sind nämlich zu 98 Prozent positiv, ein Prädikat, mit dem sich nicht allzu viele Spiele schmücken können.

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Genre: Strategie

Release: 14.08.2020 (PC), 28.10.2022 (Switch)

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