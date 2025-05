Computex 2025: Silverstone kündigt Nachfolger zu einem Retro-Gehäuse an, das erst nur ein Aprilscherz war

Das Silverstone FLP01 genannte Retro-Gehäuse war so erfolgreich, dass es einen Nachfolger erhält. (Bildquelle: Silverstone)

Für den 1. April 2023 hat sich der japanische Hersteller Silverstone einen Retro-Scherz ausgedacht, Mit dem »FLP01« genannten Gehäuse soll an die glorreiche Zeit vergangener Dekaden erinnert werden, als die meisten PC-Cases lediglich ein weiß-beiger Kasten waren.

Im November 2024 wurde dieses Gehäuse für den japanischen Markt tatsächlich veröffentlicht; kurz darauf folgten Listungen in den USA und Europa. Nun nutzt Silverstone die derzeit laufende Computex 2025 (via Tom's Hardware) für die nächste Ankündigung: Das Retro-Case erhält mit dem »FLP02« einen aufpolierten Nachfolger.

Ihr seht es schon am oberen Bild aus dem X-Beitrag: Bei dem Silverstone FLP02 handelt es sich um einen Gehäuse-Tower im klassischen Beige der Neunziger Jahre. Die Dimensionen gibt das Unternehmen auf der Computex 2025 mit 232 x 494 x 472 Millimetern an; als Material werden Kunststoff und Stahl genutzt.

Auch an anderen Stellen orientiert sich der Hersteller an einem Retro-Design: Die Abdeckungen erinnern zwar an die damaligen für Diskettenlaufwerke, doch dahinter verbergen sich insgesamt drei Einschübe für 5,25-Zoll-Laufwerke.

Im Inneren lässt Silverstone dafür die Moderne auftrumpfen. Als kompatible Motherboard-Größen werden ATX, Micro-ATX, Mini-ITX und SSI-CEB geführt.

Bei den Lüftern habt ihr wiederum Platz für bis zu sieben 120-mm-Lüftern, die sich wie folgt aufteilen:

Frontseite: 2x 120 mm

Rückseite: 1x 120/140 mm

Deckel: 3x 120 / 2x 140 mm

Dazu gesellt sich ein weiterer Platz für noch einen 120-mm-Lüfter. Entsprechend der Maße können auch AiO-Wasserkühlungen mit einer Radiatorengröße von 140 Millimeter auf der Rückseite sowie 360 Millimeter im Gehäusedeckel verbaut werden.

Die I/O-Anschlüsse in der Front verstecken sich - wie die Erweiterungsslots für die Laufwerke - hinter einer Retro-Blende. Hier findet ihr trotz der Optik aktuelle Standards wie einen USB Type-C-Anschluss, zwei USB-3.0-Buchsen sowie eine Kombobuchse für Kopfhörer und Mikrofon.

Apropos Retro: Neben den klassischen Buttons zum An- und Ausschalten ist auch ein »Turbo«-Button am Silverstone FLP02 zu finden. Dieser dient allerdings nicht für einen Performanceschub, sondern ist zur Steuerung der Lüftergeschwindigkeit gedacht.

Eine genaue Angabe zur maximal möglichen GPU-Länge findet sich im Bericht von Tom's Hardware nicht. Dafür ist immerhin ersichtlich, dass eine Triple-Fan-Grafikkarte von AMD problemlos Platz findet und mit einer separaten, ebenfalls in Beige gehaltenen Halterung vom Absacken bewahrt wird.

Einen konkreten Release-Termin nannte Silverstone zur Computex 2025 indes nicht. Im zweiten Halbjahr 2025 soll es zumindest in den USA so weit sein; hier wird das FLP02-Gehäuse für einen Preis von 220 US-Dollar (rund 195 Euro) auf dem Markt landen.