Der DnD-Verlag knickt ein und rudert bei der größten Fan-Kritik der letzten Wochen zurück

Wizards reagiert auf Kritik der Fans und macht die neuen Bundles leichter zugänglich. Bildrechte: Wizards of the Coast.

Als völlig neues Feature für Abonnenten von DnD Beyond wurden im Mai die wöchentlichen Drops eingeführt. Das sind regelmäßige kleine digitale Inhalte für Dungeons & Dragons, die Spielleitungen dann in ihren Kampagnen verwenden dürfen.

Dazu gehören ganz unterschiedliche Dinge. Beispielsweise völlig neue Zauber, neue Monster, neue Items oder Bodenpläne für Kampfsituationen. Eigentlich eine spannende Sache, doch wie so oft gab es aus der DnD-Community trotzdem Kritik.

Fans waren enttäuscht, dass sie diese Inhalte nicht mit ihren Spielerinnen und Spielern teilen konnten. Jetzt hat Wizards of the Coast reagiert und bestätigt, dass ab 18. Juni alle Drop-Inhalte via Master Tier auch mit den Spielern geteilt werden können.

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Alle Drops werden geteilt

Eigentlich ist es bei DnD Beyond (dem Online-Service von Dungeons & Dragons) schon lange möglich, gekaufte Inhalte mit anderen Leuten zu teilen. Das ist vor allem deshalb sinnvoll, da sich auf diese Weise nicht alle Spielerinnen und Spieler selbst sämtliche Bücher kaufen müssen, nur weil sie einige Zauber oder Klassen daraus gerne nutzen würden.

Für das Content Sharing wird ein Master Tier benötigt, das 6 Dollar pro Monat kostet. Dabei ist es egal, ob die Spielleitung oder ein Spieler das Abo abschließt. Solange sie in der selben Kampagne sind, können gekaufte Inhalte mit allen geteilt werden.

Das war nur eben mit den Inhalten der Drops nicht möglich. Wollte man die haben, musste jedes Kampagnenmitglied ein eigenes Abo abschließen.

Darauf reagierten die Fans allergisch und Wizards of the Coast sah schon vor einigen Wochen ein, dass dieser Ansatz wohl nicht optimal war. Jetzt wird sich das ändern.

Drops kaufen

Und es hat sich noch mehr geändert! Nicht nur ist es bald möglich, die Drops mit anderen Leuten zu teilen. Fans fanden es auch nicht gut, dass die neuen Inhalte hinter dem Abo-Service verschwanden. Deshalb wird es ab Mai 2027 möglich sein, Drop Bundles zu kaufen. Für einen gewissen Preis bekommt ihr dann alle Drops, die über das Jahr veröffentlicht wurden, auf einmal.