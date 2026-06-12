Guild Wars 3 macht bei der Story offenbar genau das Gegenteil von WoW

Entwickler ArenaNet erklärt die Welt von Guild Wars 3: Statt nach Guild Wars 2 weiterzuerzählen, geht das MMO weit zurück in Tyrias Vergangenheit.

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Dennis Zirkler
12.06.2026 | 13:50 Uhr

Kriegsgott Balthasar könnte in Guild Wars 3 erneut eine Rolle spielen. Kriegsgott Balthasar könnte in Guild Wars 3 erneut eine Rolle spielen.

Guild Wars 3 spielt in Orr, aber nicht in dem Orr, das viele von euch aus Guild Wars 2 kennen. ArenaNet setzt den neuen Teil über ein Jahrtausend vor Guild Wars Reforged an.

Orr gehört zu den wichtigsten Schauplätzen der gesamten Reihe – und besonders spannend klingt jetzt, wie das Studio diesen Ort einsetzen will.

Zurück nach Orr – aber 1.000 Jahre früher

Schauplatz von Guild Wars 3 ist der Kontinent Orr, und zwar über ein Jahrtausend vor den Ereignissen von Guild Wars Reforged.

Veteranen kennen Orr vor allem als versunkenes Zombie-Reich aus Guild Wars 2, das der Alt-Drache Zhaitan vom Meeresgrund emporhob. In Guild Wars 3 erleben wir dagegen das goldene Zeitalter der Nation – zu einer Zeit, als die menschlichen Götter Tyria noch nicht verlassen hatten.

Die Eckdaten der Ära haben es in sich: Der ehemalige Gott des Todes wurde gerade erst entthront, der Erste Gildenkrieg liegt noch in der Zukunft, und die Spannungen zwischen rivalisierenden Gilden nehmen zu.

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Genre: Rollenspiel

Release: 2028 (PC, PS5)

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