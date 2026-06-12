»Als Künstler sag' ich ... WTF?« Spieler malt kurzerhand die Erschaffung Adams ... im Power Wash Simulator

Creator Techno erschafft auf TikTok ganz besondere Kunstwerke mit ungewöhnlichen Mitteln.

Kunst, beziehungsweise Malen, ist in jedem Fall ein Skill, den man erlernen kann. Darauf gebe ich euch als Illustratorin mein Ehrenwort. Allerdings muss ich trotzdem zugeben, dass aller Anfang schwer ist und es ziemlich lange dauern kann, bis man mal aus dem Strichmännchen-Stadium raus ist.

Umso beeindruckender, was manche mit Talent und viel harter Arbeit so leisten. Das gilt nicht nur für das Kunstwerk an sich, sondern auch das Medium. Während andere heutzutage frustriert den Stift weglegen und auf die KI schielen, erschafft TikToker Techno (@thetechnolocker) beeindruckende künstlerische Werke in einem Videospiel.

Seine Leinwand ist dabei ausgerechnet der Power Wash Simulator, in dem er schmutzige Wände mit seinem Hochdruckreiniger bearbeitet. Was dabei herauskommt, ist so gut, dass die Leute in den Kommentaren völlig ausflippen.

Ein Hochdruckreiniger als Pinsel

Das klingt völlig absurd? Überzeugt euch hier im TikTok-Video selbst davon. Das konnte bisher stellare 2,7 Millionen Aufrufe und über 2.000 Kommentare sammeln:

Hinweis: Aufgrund der Einstellungen des Accounts müsst ihr euch erst anmelden, um das Video zu sehen. Alternativ könnt ihr euch auch den vollständigen Stream auf YouTube anschauen.

Besonders beeindruckend ist zudem seine Technik. Aufgrund des ungewöhnlichen Arbeitswerkzeugs skizziert er nicht die Umrisse seines Werks und füllt diese dann aus, sondern arbeitet im Prinzip eher wie ein Bildhauer mit dem Raum rund um das eigentliche Motiv.

Was er da malt, ist übrigens das bekannte Meisterwerk Die Erschaffung Adams von Michelangelo, beziehungsweise ein Detail daraus. Gottes Finger berührt hier den seiner Kreation Adams, dem er das Leben und die Erde als Geschenk überlässt.

Populäre Spiele wie Minecraft haben bereits gezeigt, dass Spieler hier mit ungewöhnlichen Mitteln Kunst schaffen können. Dass gerade der Power Wash Simulator dafür herhalten kann, überrascht viele in den Kommentaren auf TikTok dann aber doch.

Die Erschaffung Adams ist ein sehr bekanntes Deckenfresko von Michelangelo, das er zwischen 1508 und 1512 in der Sixtinischen Kapelle in Rom verewigte.

Das sagen die Kommentare zum Putz-Meisterwerk

So schreibt magicraccoons etwa unter dem Video:

Du hast Hände gemalt ... in einem Putz-Spiel ... in der Negativen!?!?! Sir, ich würde jeden Kunst-Kurs bei Ihnen buchen.

Thelegitgoals merkt zudem an:

Das Verrückte daran ist, dass er weder einen Radierer noch einen Rückgängig-Button hat, er hat das alles in einem Rutsch gemacht.

Wieder andere witzeln vor allem darüber, wie absurd die Situation ist. Immerhin malt er in einem Putz- und Aufräumspiel mit einem Reinigungsutensil.

Nutzer P schreibt unter anderem:

>Sorry, er hat WAS in unserem Spiel gemacht?< - irgendein Entwickler wahrscheinlich

Gleichzeitig scheint das Video aber als Werbung zu zünden. User Bee zumindest merkt in den Kommentaren an, dass das Video ihn oder sie überzeugt habe, sich das Spiel zu holen. Wollt ihr noch mehr ungewöhnliche Kunstwerke sehen, könnt ihr ja mal bei seiner TikTok-Seite vorbeischauen.

Wir haben den Power Wash Simulator übrigens sogar getestet. Ihr findet den Artikel gleich hier oben neben weiteren spannenden Artikeln verlinkt. Per Hochdruckreiniger säubert ihr hier eine Vielzahl an schmutzigen und heruntergekommenen Orten wie Häuser oder alte Freizeitparks. Je nach Situation sind andere Gerätschaften oder Düsen gefragt. Welche sich zum Malen am besten eignen, müsst ihr allerdings selbst herausfinden.

Der ungewöhnliche Simulator ist seit dem 14. Juli 2022 für PC, Xbox One und Xbox Series verfügbar und auch im Game Pass enthalten.