Nähern wir uns einer neuen Ära? Kommende CPU-Grafikeinheit schlägt Gaming-Klassiker

Neue Ryzen-APUs tauchen am Horizont auf.

Erste GPU-Benchmarks zu AMDs kommendem Ryzen 5 8600G geben uns einen Eindruck davon, was die integrierte Grafikeinheit zu leisten imstande ist.

Die verbaute Mittelklasse-GPU Radeon 760M wurde in Vulkan und OpenCL getestet, wobei sie in ersterem den Gaming-Klassiker Nvidia Geforce GTX 1060 knapp schlägt. Die GTX 1060 dominierte immerhin jahrelang die Steam-Hardwareumfrage und liegt selbst sieben Jahre nach ihrem Release noch auf Platz 3 der beliebtesten GPUs.

Nähern wir uns damit einer neuen Ära? Einer Ära, in der dedizierte Desktop-Grafikkarten möglicherweise obsolet werden, wie etwa Der Standard titelt?

Bevor wir die Frage beantworten, schauen wir uns erst einmal Eckdaten, Konfiguration und Ergebnisse etwas genauer an. Die iGPU des Ryzen 5 8600G basiert auf der aktuellen RDNA-3-Architektur, verfügt über 512 Shadereinheiten, die mit 2,8 GHz takten und wird in dem Testaufbau mit 32 GByte DDR5-6000 kombiniert, was durchaus zu den beeindruckenden Zahlen beitragen dürfte.

Denn unter Vulkan erzielt sie stolze 30.770 Punkte und setzt sich damit vor die GTX 1060 mit drei Gigabyte Grafikspeicher, die auf 30.186 Punkte kommt. Die Variante mit sechs Gigabyte VRAM erreicht 33.682 Punkte.

In OpenCL erreicht die iGPU zwar immerhin 24.842 Punkte, dennoch ist hier der Abstand zur GTX 1060 3GB (28.877 Punkte) relativ deutlich.

Nähern wir uns einer neuen Ära?

Dass eine integrierte Mittelklasse-Grafikeinheit das theoretische Leistungsniveau einer sieben Jahre alten Einsteigergrafikkarte erreicht, mag zunächst nur wenig erstaunlich klingen. Schließlich haben GPUs seither einen gewaltigen Leistungssprung vollzogen.

Eine aktuelle RTX 4060 liefert selbst ohne den Performance-Boost DLSS zwischen zwei und dreimal so viele Bilder pro Sekunde wie die GTX 1060. Mit DLSS 3 können es je nach gewählter Auflösung und Spiel sogar noch viel mehr sein.

Dennoch ist die Performance der in den Ryzen 5 8600G verbauten Radeon 760M nicht zu unterschätzen. Zum einen dürfte sie dafür deutlich weniger Leistung in Form von Watt als die GTX 1060 benötigen. Zum anderen kommt sie ohne eigenständige Kühllösung daher und ist zudem noch viel kleiner.

Mit der Leistung einer GTX 1060 lässt es sich auch heute noch passabel spielen. Abhängig vom gewählten Titel sollten dann die Grafikoptionen allerdings auf niedrig eingestellt sein. Für Einsteiger ins PC-Gaming mit kleinem Budget kann der Ryzen 5 8600G also eine Lösung ohne dedizierte Grafikkarte darstellen.

So gesehen könnte man durchaus davon sprechen, dass wir uns einer neuen Ära nähern. Davon, dass klassische Grafikkarten bald überholt sind, sind wir allerdings noch weit entfernt.

Davon abgesehen beweisen auch die speziellen AMD-APUs der Xbox Series X und der PlayStation 5, wie leistungsfähig integrierte Grafikeinheiten sein können. Diese fallen allerdings deutlich größer aus, da sie weitaus mehr Shadereinheiten beherbergen (Xbox 3.328, PS5 2.304). Dafür liefern sie in einigen Spielen sogar 4K-Grafik und übertreffen die GTX 1060 damit signifikant.

Es kommt noch eine High-End-APU

Neben Benchmarks zum Ryzen 5 8600G sind auch Leistungsdaten zum großen Bruder Ryzen 7 8700G mit integrierter Radeon 780M aufgetaucht. Die Ergebnisse stammen wie auch die obigen Werte von der Webseite Geekbench.

In Vulkan kommt der Ryzen 7 8700G auf satte 35.427 Punkte und reiht sich damit knapp hinter der GTX 1650 (36.636 Punkte) ein. In OpenCL sind es immerhin 29.244 Punkte, etwas mehr als eine GTX 1060 mit 28.877 Punkten.

Wann erscheinen die neuen APUs?

Frühere Leaks deuten darauf hin, dass alle neuen APUs von AMD am 31. Januar 2024 erscheinen. Mit einer offiziellen Ankündigung ist im Rahmen der nächste Woche beginnenden CES zu rechnen.

Wie seht ihr das? Nähern wir uns einer neuen Ära oder ist das eigentlich zu erwarten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!