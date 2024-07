Von Anno 1800 bis Total War: Welche Spiele wollt ihr zum Start in unserem neuen CPU-Testsystem sehen?

Wir starten eine Umfrage, um eure Meinung zu spannenden Spielen für unser CPU-Testsystem zu erfahren.

Bei Prozessoren tut sich in diesem Jahr einiges, von Intels großen Schwierigkeiten mit vielen CPUs der Generationen Core i 13000 und Core i 14000 über die schon bald (mit Verzögerung) erscheinenden Ryzen-9000-CPUs bis hin zu den im Herbst erwarteten Arrow-Lake-Modellen von Intel.

Insbesondere den Release der neuen Prozessoren nehmen wir zum Anlass, ein frisches CPU-Testsystem auf die Beine zu stellen – und ihr könnt uns dabei unter die Arme greifen!

Mitmachen ist ganz einfach: Verratet uns in der folgenden Umfrage, welche drei Spiele euch besonders für Prozessor-Benchmarks interessieren würden.

Wir haben dabei eine Vorauswahl getroffen, aber nutzt gerne zusätzlich die Kommentarfunktion, um weitere Titel für neue CPU-Messungen in den Ring zu werfen.

Wir bitten um euer Verständnis dafür, dass wir bei der finalen Auswahl nicht zwingend die hier am häufigsten genannten Spiele verwenden, weil dabei viele Faktoren eine Rolle spielen.

Je nach Eignung der Spiele für Benchmarks, Reproduzierbarkeit von Werten und Zusammensetzung der Top-Titel behalten wir es uns vor, einzelne Titel in der Liste zu überspringen.

Trotzdem ist diese Liste ein starker Gradmesser dafür, welche Titel am Ende in unserem System landen.

1:41 Wie krass ist der Unterschied? - 10 Jahre alte CPU im Vergleichsvideo vs. aktuelles Modell - 10 Jahre alte CPU im Vergleichsvideo vs. aktuelles Modell

Was für einen CPU-Benchmark wichtig ist

Grundsätzlich empfehlen sich Spiele, in denen die Leistung besonders von der CPU abhängt. Gleichzeitig gilt allerdings, dass in vielen Titeln bereits in Full HD vor allem die Grafikkarte bestimmt, wie viele FPS ihr erreicht.

Apropos Auflösung: Auch sie nimmt eine sehr wichtige Rolle bei den Benchmarks ein, denn je höher sie ist, desto eher tritt die Leistung des Prozessors in den Hintergrund.

Die genauen Details unseres Testsystems mit Blick auf die Auflösung und weitere Faktoren stellen wir euch in einem separaten Artikel mit ersten Benchmarks aktueller Modelle noch vor. Ihr dürft also gespannt sein.

Für jede Teilnahme an der Umfrage und euren Input in den Kommentaren bedanken wir uns schon jetzt!