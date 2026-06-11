»Was soll das, Apple?«: Nach acht Jahren verschwindet wohl eine der coolsten Apple-Watch-Apps

Die Walkie-Talkie-App könnte im nächsten großen watchOS-Update nicht mehr enthalten sein. (Bildquelle: Apple)

Ein kurzes Tippen aufs Handgelenk, und schon war man direkt mit Freunden oder der Familie verbunden – doch mit diesem Erlebnis ist bald offenbar Schluss.

Wie erste Tester der aktuellen Entwickler-Beta herausgefunden haben, könnte Apple mit dem kommenden Update auf watchOS 27 sang- und klanglos die Walkie-Talkie-App von seinen Smartwatches streichen.

Das heimliche Aus für die vor acht Jahren eingeführte Funktion sorgt in der Community aktuell für großen Frust: Auf Webseiten wie Reddit häufen sich traurige Reaktionen von Nutzern, die angeben, das Feature nach dem Release des Updates schmerzlich vermissen zu werden.

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So funktioniert die Walkie-Talkie-App

Apple führte die Walkie-Talkie-App für die Apple Watch im Jahr 2018 mit watchOS 5 ein. Damit können Nutzer der Smartwatch Sprachnachrichten direkt vom Handgelenk versenden, sofern die Empfänger die Einladung zum Gespräch angenommen haben. Anders als bei traditionellen Walkie-Talkies war die Distanz nicht begrenzt.

Das Besondere an der App war, dass die Kommunikation wie bei klassischen Walkie-Talkies ablief. Der Empfänger der Nachricht musste also nicht wie bei WhatsApp und Co. die Nachricht erst öffnen oder einen Anruf entgegennehmen. Die Stimme des Absenders der Nachricht ertönte sofort über die Lautsprecher der Apple Watch des Empfängers.

Technisch basierte das Ganze auf FaceTime-Audio und lief wahlweise über das WLAN oder die Mobilfunkverbindung der Uhr.

Frust und Unverständnis: »Ein echter Verlust für den Alltag«

Das diese direkte Kommunikation im Alltag wichtig war, zeigt ein Blick in die sozialen Netzwerke.

Im großen Apple-Watch-Subreddit häufen sich seit dem Bekanntwerden der Beta-Änderungen die enttäuschten Stimmen.

In Beiträgen wie »WTF, I'm so sad« (»Was soll das, ich bin so traurig«) machen Hunderte von Apple-Watch-Trägern ihrem Ärger Luft. Hervorgehoben wird vor allem, wie die App die Kommunikation in manchen Bereichen vereinfacht oder erst ermöglicht hat.

Ein typischer Kommentar eines frustrierten Nutzers:

»Das war die einzige Möglichkeit, meine Frau im Supermarkt zu fragen, welche Milch wir brauchen, wenn ihr iPhone mal wieder lautlos tief in der Handtasche lag.«

Ein anderer Nutzer fasst es so zusammen:

»Es war einfach die perfekte Lösung für kurze Fragen. Kein langes Tippen, kein nerviges Warten, bis der andere ans Telefon geht. Einfach Knopf drücken und reden. Dass Apple das jetzt streicht, nervt extrem.«

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Sätze wie »Was soll das Apple« ziehen sich wie ein roter Faden durch die Diskussionen. Besonders bitter stößt der Community dabei auf, dass Apple den Stecker wohl völlig geräuschlos zieht. Es gibt keine Erklärung, keinen Ersatz – nur das plötzliche Fehlen des kleinen Icons. Einige kündigen bereits trotzig an, das Herbst-Update auf watchOS 27 genau aus diesem Grund so lange wie möglich boykottieren zu wollen.

Apple hat sich zu dem möglichen Verschwinden der App bisher nicht geäußert. Bisher ist die App nur in der neuen Beta nicht enthalten. Im nächsten Monat soll eine öffentliche Beta von watchOS 27 veröffentlicht werden.

Nun ist eure Meinung gefragt. Besitzt ihr eine Apple Watch und nutzt vielleicht sogar die Walkie-Talkie-Funktion? Oder setzt ihr auf eine andere Smartwatch und hättet gerne ein vergleichbares Feature? Schreibt uns dazu gerne unten einen Kommentar.