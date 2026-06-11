Anno 117: So schön wie mit dem nächsten kosmetischen DLC waren eure Städte noch nie

Da bekommt man doch direkt große Augen! Anno 117 wird dank eines neuen DLCs noch hübscher.

Am 18. Juni erscheint der nächste DLC für Anno 117: Pax Romana! Es ist zwar »nur« ein kosmetisches Addon, aber Mehrwert kann das vor allem den Schönbauern unter euch natürlich trotzdem bieten! Der nächste DLC hört auf den Namen Blütezeit und setzt allerlei Blumen und Gewächse in den Fokus.

Die Entwickler gaben auf Twitch und via Blog-Beitrag bereits einen Vorgeschmack darauf, was euch in dem DLC erwartet - und das Ergebnis sind einige der schönsten Kompositionen, die wir in Anno je gesehen haben. Damit könnt ihr eure Städte sicherlich um jede Menge Farbe bereichern!

1:51 Schönere Städte in Anno 117: Ich habe zwei Upgrades für euch ausprobiert, die mein Reich deutlich aufhübschen

Autoplay

Das steckt in der Erweiterung

Die Blumen

Wie erwähnt dreht sich in Blütezeit alles um Blumen. Daher bilden die neuen Blumenfelder auch das Rückgrat des DLCs. Das sind nicht blos einfache Beete, das sind waschechte Blumeregionen, die ihr wie die Mosaike oder Getreidefelder im Spiel dank des neuen Polygonsystems auch problemlos in winzige Ecken zwängen könnt.

So schmiegen sich die Blumenfelder an Straße oder Mauern. Das hilft auch dabei, durch Kombination aus verschiedenen Blumen oder mit Mosaiken und Plätzen künstlerisch sehr anspruchsvolle Prachtgärten zu erschaffen. Ein Zufallssystem soll dafür sorgen, dass sich durch kleine Unebenheiten alles natürlich anfühlt.

Neben haufenweise Blumenfeldern für etwa Klatschmohn, Löwenzahn, Wildblumen oder Lilien gibt es zudem noch mehr neue Gewächse. Darunter viele verschiedene Bäume, wie etwa Feigenbäume, Steinkiefern oder Palmen.

Prachtvolle Ornamente

Der DLC bringt aber nicht nur Gewächse ins Spiel. Es gibt auch zahlreiche Statuen, Brunnen, Mauern oder Gärten, mit denen ihr eure römischen Parks noch weiter verschönern könnt. Am allerwichtigsten ist aber der Tempel der Flora!

Das ist ein riesiges Ornament, das einen Tempel für die römische Göttin der Blumen, des Frühlings und der Jugend ins Spiel bringt. Der Tempel ist kosmetisch, Flora wird damit also nicht spielmechanisch zu einer neuen Göttin.

Der Tempel der Flora ist bei Tag und bei Nacht wirklich traumhaft schön.

Der Tempel schindet auch bei Nacht gehörig Eindruck, weil die Entwickler zugunsten der Schönheit ein paar historische Freiheiten nehmen. So sind die Wasserfälle etwa beleuchtet, damit sie im Dunkeln wundervoll glänzen. So etwas hätte es im Jahr 117 freilich nicht gegeben, aber man wollte hier eben dem Auge schmeicheln.

Passend zum Tempel könnt ihr übrigens auch die Aquädukte jetzt verschönern, die mit dem DLC einen hübschen blauweißen Anstrich verpasst bekommen.

Kein Teil des Season Pass

Wie immer gilt bei den kosmetischen DLCs: Diese Erweiterungen sind nicht beim Jahrespass inbegriffen! Ihr müsst jedes einzelne davon noch zusätzlich kaufen, wenn ihr auf die neuen Ornamente zugreifen wollt. Das letzte kosmetische Paket hat 7 Euro gekostet. Wir gehen davon aus, dass der Preis auch auf Blütezeit zutreffen wird.

Falls ihr den Jahrespass besitzt, könnt ihr euch aber schon bald auf den nächsten großen DLC freuen! Im August erscheint mit der Hippodrom-Erweiterung das größte Weltwunder der Anno-Geschichte. Damit könnt ihr den gewaltigen Circus Maximus in eure Stadt setzen!