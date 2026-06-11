Eigentlich waren mal mehr als 20 Fortsetzungen »angekündigt«, nach 12 Jahren kommt zumindest eine: 24 Jump Street ist jetzt tatsächlich in Entwicklung!

Channing Tatum und Jonah Hill sollen für 24 Jump Street zurückkehren. Und ja, die 24 ist kein Schreibfehler. (Bildquelle: Sony Pictures)

Damit hat wohl niemand mehr gerechnet: Ein neuer Jump-Street-Film ist in Entwicklung – stolze 14 Jahre nach dem ersten Teil des Reboots und zwölf Jahre nach der direkten Fortsetzung. Eigentlich war für eine lange Zeit auch ein 23 Jump Street geplant, für den es zum Crossover mit Men in Black kommen sollte. Kein Witz.

23 Jump Street wird jetzt einfach ausgelassen, es geht mit 24 Jump Street weiter

Daraus wurde aber nichts und deswegen überspringen die Regisseure Phil Lord und Chris Miller den jetzt einfach und gehen gleich zu 24 Jump Street über. Auf Instagram postete Produzent Neal H. Moritz dazu passend ein Drehbuch-Mockup mit dem Untertitel Es hat so lange gedauert, wir mussten jetzt einfach einen auslassen.

Aber Obacht: 24 Jump Street ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Wie Variety berichtet, befinden sich die Stars Channing Tatum, Jonah Hill und Ice Cube aktuell noch in Gesprächen. Außerdem überlassen Lord und Miller nun Rodney Rothman Regie und Drehbuch, der bereits bei 22 Jump Street mitgewirkt hatte.

Worum es in 24 Jump Street gehen soll, ist aktuell nicht bekannt. An Ideen dürfte es den Verantwortlichen aber wohl nicht mangeln, wenn ihr euch an die End-Credits-Sequenz von 22 Jump Street erinnert: Dabei wurden mehr als 20 verschiedene Fortsetzungen augenzwinkernd angeteast – unter anderem mit Videospieladaptionen und Actionfiguren.

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Was Phil Lord und Chris Miller mit Jump Street (und danach) abgeliefert haben

Den damaligen Optimismus durfte man dem Team hinter Jump Street aber eigentlich nicht verübeln. Beide Teile kamen sowohl bei Kritikern als auch bei Fans ziemlich gut an und ließen in den Kinos ordentlich die Kassen klingeln:

21 Jump Street von 2012 steht auf Rotten Tomatoes bei Durchschnittswerten von 85 beziehungsweise 83 Prozent und konnte bei einem Budget von 42 Millionen US-Dollar weltweit über 201 Millionen einspielen (via Box Office Mojo).

21 Jump Street von 2014 steht auf Rotten Tomatoes bei Durchschnittswerten von 84 beziehungsweise 77 Prozent und konnte bei einem Budget von 50 Millionen US-Dollar weltweit über 331 Millionen einspielen (via Box Office Mojo).

Und während 23 Jump Street nie zustande gekommen ist, waren Phil Lord und Chris Miller in den letzten zwölf Jahren alles andere als untätig: Gemeinsam arbeiteten sie an dem Star-Wars-Film über Han Solo, wo sie aber von Ron Howard abgelöst wurden. Mit ihrer Spider-Verse-Reihe für Sony lief es wiederum sehr viel besser.

2026 führte das Duo dann mit Der Astronaut - Project Hail Mary bei einem der aktuell besten Sci-Fi-Filme Regie. Zuletzt waren Lord und Miller außerdem bei dem Schafskrimi Glenkill oder der Spider-Noir-Serie mit Nicolas Cage involviert.

2:21 21 Jump Street - Deutscher Trailer zur Action-Komödie

Autoplay

Und ja, die Junggebliebenen unter euch wissen es natürlich: Bei 21 Jump Street handelt es sich nicht um eine Erfindung aus den 2010ern. Genau genommen wurde damit die gleichnamige TV-Serie aus den 80ern mit Johnny Depp in der Hauptrolle neu aufgelegt. Er und Peter DeLuise hatten sogar einen Cameo in dem Reboot mit Hill und Tatum.