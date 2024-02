CPU zu heiß: Spieler bemerkt groben Einbaufehler erst nach einem Jahr

Wie der Einbaufehler, den wir in diesem Artikel behandeln, passieren kann, ist uns ein Rätsel. (Bildquelle: Unsplash/Francesco Vantin)

Beim Zusammenbau eines PCs gibt es einiges, das schiefgehen kann.

Angefangen bei den Abstandshaltern für die Hauptplatine, die an den falschen Stellen montiert werden, über eine ungünstige Einbaureihenfolge der Komponenten (beispielsweise riesiger CPU-Kühler vor Arbeitsspeicher), bis hin zum Klassiker: die vergessene Mainboard-Blende.

Die meisten Fehler fallen dabei in der Regel sofort auf. Manche hingegen werden unter Umständen erst nach Jahren bemerkt. So ist es auch dem Freund des Reddit-Nutzers Sidicer ergangen.

Erst nach einem Jahr ist ihm ein grober Einbaufehler aufgefallen. Ein Jahr, in dem er sogar gezwungen war, die Spannung der CPU zu reduzieren, weil diese zu heiß wurde.

Ihr ahnt vielleicht schon, was ihm passiert ist. Richtig! Es geht um einen weiteren Klassiker beziehungsweise die Schutzfolie des Kühlkörpers der CPU. Was dagegen geschieht, wenn ihr vergesst, die Wärmeleitpaste aufzutragen, erfahrt ihr im folgenden Artikel:

Was ist dem Nutzer genau passiert?

Sidicers Freund hat vergessen, die Schutzfolie des CPU-Kühlkörpers zu entfernen. Wie das trotz des übergroßen Warnhinweises, der sich auf dieser befindet (im Bild aus dem unten verlinkten Reddit-Beitrag zu sehen), geschehen konnte, ist uns ein Rätsel

Vor allem, wenn wir bedenken, welche Schritte der Betreffende eingeleitet hat, um dem daraus resultierenden Überhitzungs-Problem Herr zu werden:

Als die CPU zu heiß wurde, hat er ein Undervolting vorgenommen, also die Spannung auf dem Prozessor reduziert. Das werten wir durchaus als Hinweis darauf, dass es sich um einen erfahreneren Nutzer handelt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Er scheint außerdem Wärmeleitpaste aufgetragen zu haben. Vermutlich hat er sie aber direkt auf der CPU angebracht und den Kühlkörper ohne näheres Hinsehen darauf verbaut.

Wieso hat er so lange gebraucht, um den Fehler zu bemerken?

Wir haben Sidicer bereits angeschrieben und nach möglichen Gründen befragt, allerdings noch keine Antwort erhalten. Insofern können wir nur spekulieren.

So ist zum Beispiel denkbar, dass der Nutzer kaum oder gar nicht spielt – auch wenn das Gaming-Setup mit RGB-Beleuchtung, das auf dem Bild zu sehen ist, etwas anderes vermuten lässt. Sollte er aber tatsächlich nur selten spielen und die CPU daher nur wenig belasten, kann es gut sein, dass der Fehler lange Zeit nicht auffällt.

Möglicherweise ist auch die Kühlleistung des Lüfters so gut und dieser vor allem so leise, dass es lange nicht aufgefallen ist.

Wobei der Nutzer ein Undervolting vorgenommen hat. Das heißt, er hat schon bemerkt, dass die CPU zu heiß wird.

Das kann zwar zum so genannten Throttling führen (dazu gleich mehr) und auch die Performance negativ beeinflussen. Möglicherweise war das aber nicht in so einem großen Umfang der Fall, dass dem Besitzer des PCs direkt das Ergreifen weiterer Maßnahmen angeraten zu sein schien.

Schließlich kommt es in Spielen immer noch meist primär auf die Leistung der Grafikkarte an und weniger auf die CPU-Performance.

Kann die CPU Schaden nehmen?

Nein, zumindest nicht unmittelbar. Moderne Prozessoren takten automatisch herunter, sobald sie ihr Temperaturlimit erreichen – hier spricht man vom besagten Throttling . Im schlimmsten Fall schaltet sich die CPU komplett ab.

Wenn der Prozessor dauerhaft mit sehr hohen Temperaturen betrieben wird, kann das allerdings die Lebensdauer durch den potenziell höheren Verschleiß reduzieren. Wobei CPUs so langlebig sind, dass auch das kaum zu spüren sein dürfte.

Kann die Schutzfolie nicht schmelzen?

Nein, in der Regel nicht. Der von den Herstellern verwendete Kunststoff hält Temperaturen von weit über 100 Grad aus. Selbst wenn die Hitze auf der CPU in solche Regionen vordringt, schmilzt die Schutzfolie nicht.

Was sagt ihr zu diesem Fall? Ist euch vielleicht selbst schon einmal etwas Vergleichbares passiert? Und was sind eure größten Fehler beim Zusammenbau eines PCs gewesen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!