Crusader Kings 3 bekommt ein riesges Addon, dass eine völlige neue Welt eröffnet

Crusader Kings 3 erweitert seine Welt und fügt ihr den gesamten ostasiatischen Raum hinzu.

Die ohnehin schon große Mittelalterwelt von Crusader Kings 3 wird Ende 2025 noch ein gutes Stück größer und soll dann vollständig sein. Bisher reicht der spielbare Bereich von der Iberischen Halbinsel bis nach Indien. Bald geht es noch ein gutes Stück weiter nach Osten, denn fernöstliche Länder wie China, Korea, Japan und noch viele, viele mehr kommen alle ins Spiel.

Es wird der bis dato größte DLC für Crusader Kings 3 und wurde All Under Heaven getauft. Zusammen mit drei weiteren DLCs bildet die Erweiterung das Chapter 4, also im Grunde den vierten Season Pass für das Globalstrategiespiel mit starken Rollenspiel-Einschlägen.

Hier die wichtigsten Fakten zu Chapter 4 im Überblick:

Inhalte: 13. März: Crowns of the World (kosmetische Erweiterung) 28. April: Khans of the Steppe (Kernerweiterung) 3. Quartal: Coronations (Event Pack) 4. Quartal: All Under Heaven (Große Erweiterung)

Preis: 44 Euro

Die Roadmap schlüsselt auf, wann welche Erweiterung erscheint.

Eine neue Welt

Ganze 30 Prozent größer wird die Spielwelt, sobald der asiatische Kontinent sich nach Osten erweitert. Hier werden völlig neue Kulturgebiete erschlossen, die bislang in der mittelalterlichen Welt noch keine Rolle gespielt haben. Prägend hierfür sind vor allem China, Japan und Südostasien, die allesamt eine eigene Regierungsform erhalten.