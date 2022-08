Curved zum Selbermachen: Neuer Gaming-Monitor mit einzigartigem Feature sorgt für viel Aufmerksamkeit

Falls ihr euch gerade überlegt, einen neuen Bildschirm anzuschaffen, dann könnte es gut sein, dass ihr vor der Entscheidung steht, ob es ein flacher oder gekrümmter Bildschirm sein soll. Corsair nimmt euch diese Entscheidung ab und lässt euch nach Lust und Laune zwischen den beiden Varianten wechseln – mit einem bisher einzigartigen Monitor.

Der auf der Gamescom vorgestellte Xeneon Flex 45WQHD240 sorgt momentan für viel Aufmerksamkeit auf YouTube und Tiktok. Immerhin ist es etwas komplett Neues, jederzeit selbst von curved zu flat wechseln zu können, aber lohnt sich so ein Luxus wirklich? Alle generellen Infos zum Unterschied zwischen gebogenen und flachen Monitoren findet ihr im folgenden Artikel:

Biegbarer OLED-Bildschirm

Mit dem Xeneon Flex 45WQHD240 hat Corsair etwas erschaffen, was es bisher noch nicht gab: einen biegbaren OLED-Gaming-Monitor. Mit zwei Griffen an der Seite lässt sich der 45 Zoll-Bildschirm des Xeneon Flex individuell bis zu einem Radius von 0,8 Metern biegen. Für manche Setups könnte es interessant sein, dass sich je nach Bedarf auch nur eine Seite verbiegen lässt.

Mit einer UWQHD-Auflösung (3440 x 1440 Pixel), einer Reaktionszeit von 0,03 Millisekunden und 240 Hertz bietet der Widescreen auf dem Papier sehr gute Eckdaten für das Spielen. Das Kontrastverhältnis liegt OLED-typisch bei 1.350.000:1 und die Farbtiefe beträgt 10 Bit. AMD Freesync und Nvidia G-Sync sind auch mit an Bord, um Bildzerreisen (Tearing) zu verhindern.

Gegen das Einbrennen von Pixeln, das bei OLED-Panels vorkommen kann, soll ein bestimmtes Einbrennungs-Präventionssystem helfen, zu dem momentan nichts weiter bekannt ist. Corsair verspricht gleichzeitig eine dreijährige Garantie für eingebrannte und defekte Pixel.

Sinnvoll oder Geldverschwendung?

Während die technischen Eckdaten des Corsair-Monitors grundsätzlich vielversprechend klingen, kann man seine große Besonderheit durchaus kritischer betrachten – insbesondere dann, wenn der noch unbekannte Preis sich durch den Biegemechanismus nennenswert erhöht.

Es sieht zwar beeindruckend aus, statt einem Smartphone einen ganzen Monitor links und rechts zu falten (beziehungsweise etwas zu verbiegen). Uns fallen aber keine guten Gründe dafür ein, im Alltag häufiger zwischen den Einstellungen zu wechseln, zumal der Radius sich in recht engen Grenzen hält.

Dazu kommt noch die Frage nach dem Verschleiß. Wie oft kann man den Bildschirm biegen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen? Immerhin ist das Prinzip bieg- oder faltbarer Bildschirm nichts Neues. Nach einer gewissen Anzahl an Biegungen zeigt sich das auf dem Bildschirm.

Beliebter Curved-Gaming-Monitor

Es bleibt also abzuwarten ob es sich beim Corsair Xeneon Flex 45WQHD240 um ein Ausnahmeprodukt handelt oder ob es Zukunft noch mehr solcher Monitore geben wird. Wenn wir mehr zum Preis oder zum Erscheinungsdatum wissen, erfahrt ihr es auf GameStar.de.

Und wo wir grade von biegbaren Bildschirmen sprechen: Auch Google will in den Markt der faltbaren Smartphones einsteigen. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Artikel:

Könnt ihr euch vorstellen, euch einen biegbaren Monitor zu kaufen und was wärt ihr bereit, dafür zu zahlen? Fallen euch außerdem gute Gründe dafür ein, im Alltag häufiger zwischen einem gebogenen und einem flachen Monitor zu wechseln? Schreibt es gerne in die Kommentare!