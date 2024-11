Ihr könnt Batmans Auto aus Dark Knight in Originalgröße kaufen und sogar fahren – wenn ihr alles zu Geld macht, was ihr besitzt

Ja, Batmans Tumbler aus The Dark Knight ist fahrtüchtig, allerdings nicht auf offener Straße. (Bild: Warner Bros.)

Was haben der DeLorean, der ECTO-1 und das Batmobil gemeinsam? Sie alle sind ikonische Fahrzeuge aus Film und Fernsehen. In The Dark Knight hatte Batman den sogenannten Tumbler, eine Art schwarzes Militärfahrzeug, das einem Panzer ähnelt.

Und genau einen solchen Tumbler könnt ihr jetzt käuflich erwerben – Budget und ein wenig Glück beim Bieten vorausgesetzt.

Wer verkauft die Batmobil? Eine von Warner Bros. geleitete Luxusmarke namens Wayne Enterprises Experience auf ihrer Webseite.

Wie könnt ihr das Fahrzeug erwerben? Über die Webseite könnt ihr eine Anfrage zum Kauf da lassen und hoffen, dass man euch auswählt. Aufgrund des Preises kann man den Tumbler nicht einfach so in den digitalen Warenkorb packen.

Wie viel kostet das Batmobil? Sage und schreibe 2.990.000 Millionen US-Dollar. Das entspricht nach aktuellem Kurs 2.835.467 Euro.

Für diese horrende Summe bekommt ihr allerdings auch einen echten Tumbler, der sogar »voll funktionstüchtig, aber nicht straßenlegal« ist.

Das steckt in Batmans Panzerwagen:

Eigens angefertigter Stahlrahmen

Schwarze Karosserie aus Karbon, Kevlar, Glasfaser und Metall

Eingebauter 6,2-Liter-V8-Motor mit 525 PS und einem Drehmoment von 659 Nm.

Kraftübertragung mittels 4L85E-Automatikgetriebe und Schaltwippen.

Neben den technischen Aspekten besitzt der Tumbler auch einige Features, die aus dem Film stammen, zum Beispiel eine Rauchwand und einen Düsenantrieb (ohne Flammen).

Auch die Inneneinrichtung entspricht den Filmen so weit möglich. Ihr habt bei Kauf allerdings die Möglichkeit für Anpassungen, zum Beispiel aus dem Tumbler einen Rechtslenker zu machen.

Mehr praktische Effekte:

Für die veranschlagten knapp 3 Millionen US-Dollar bekommt ihr also wirklich ein originalgetreues Batmobil, das ihr auf öffentlichen Straßen nicht fahren dürft. Wer sich allerdings einen Tumbler leisten kann, hat sicher auch das entsprechende Privatgelände parat, um seinen neuen heißen Ofen auszufahren.

Was haltet ihr von den Tumblern? Wäre der Preis nicht, würdet ihr euch einen zulegen? Schreibt eure Meinung gern in die Kommentare.