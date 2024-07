David Hasselhoff kehrt als Knight Rider zurück, um Spielern eine wichtige Ansage zu machen

Für den guten Zweck schmeißt The Hoff sich wieder in seine Lederjacke.

David Hasselhoff ist nicht nur für seine Rollen in Knight Rider und Baywatch bekannt, die kultige 80er- und 90er-Jahre-Ikone hat auch im Alleingang die Berliner Mauer weg gesungen und Bikini Bottom im Spongebob-Film gerettet.

Jetzt schreitet er zu seiner nächsten Heldentat, denn er hat sich einer neuen Initiative zur Bekämpfung des Klimawandels angeschlossen: Make Green Tuesday Moves (MGTM). Die von PlanetPlay und Google Play unterstützte Kampagne will durch den Verkauf von speziellen DLC-Inhalten in Casual Games Geld für nachhaltige Projekte sammeln.

Was verbirgt sich hinter MGTM?

MGTM hat nichts mit der gleichnamigen Indieband zu tun, sondern ist eine Videospiel-Klima-Allianz , die den Einfluss von Prominenten und die Reichweite von Videospielen nutzen will, um euch zu motivieren, für den Klimaschutz aktiv zu werden.

Einmal im Monat werden in bestimmten Titeln einzigartige DLCs angeboten, deren Erlöse in zertifizierte Nachhaltigkeitsprojekte fließen. Unterstützt werden unter anderem das Hongera-Projekt in Kenia, das saubere Kochherde verteilt, und das Wasserschutzprojekt WAI Wanaka in Neuseeland.

David Hasselhoff ist das erste Gesicht der Kampagne und der erste Star des Monats . In einer Pressemitteilung sagt er:

Der Klimawandel ist keine ferne Bedrohung, er ist hier und jetzt. Indem wir uns der Initiative Make Green Tuesday Moves anschließen, können wir unsere täglichen Spiele in eine Kraft für das Gute verwandeln.