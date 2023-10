Deliver Us The Moon gratis bei GameStar Plus

Es ist das Jahr 2059. Die natürlichen Ressourcen der Erde sind erschöpft. Der Kontakt zur Mondbasis ist seit über 20 Jahren abgebrochen. Genauso lange bleiben auch die so wichtigen Energie-Lieferungen der Mondbasis aus. Dort wurde nämlich ein großes Vorkommen an Helium-3 entdeckt, das mit einem Schlag zur wichtigsten Energiequelle der ausgebeuteten Erde wurde.

Was ist auf dem Mond passiert? Was wurde aus der Crew der Mondbasis? Und kann der Helium-3-Abbau wiederhergestellt werden?

Eine Solo-Mission mit ungewissem Ausgang

In einem letzten Verzweiflungsakt schafft ihr es, euch im Alleingang in Richtung Erdtrabant zu schicken, um die überlebenswichtige Energieversorgung des Planeten wiederherzustellen und aufzuklären, was da draußen mit den vielen Menschen passiert ist.

19:37 Deliver Us The Moon - 20-minütige Gameplay-Preview zeigt das Leben als Astronaut - 20-minütige Gameplay-Preview zeigt das Leben als Astronaut

Ihr deckt die Geschichte dabei nach und nach über die Umgebung, gefundene Hologramme, Audiologs, Notizen und gescannte Gegenstände auf. Adventure-typisch müsst ihr auf euren Erkundungstouren stets auf herumliegende Hinweise und Gegenstände achten, die ihr zum Lösen von Rätseln, oder zum Öffnen verschlossener Türen braucht.

Eure Umgebung erkundet ihr dabei zu Fuß, per Fahrzeug oder schwebt auch mal schwerelos durch die menschenleeren Gänge einer zerstörten Raumstation. Die überwiegende Zeit verbringt ihr in der 3rd-Person-Perspektive, wechselt aber auch situationsbedingt gelegentlich in die Ego-Perspektive.

Das Spiel erschien ursprünglich 2018, wurde dann aber ein Jahr später mit zahlreichen Verbesserungen beim Gameplay, der Story und der Grafik neuveröffentlicht. Der ursprünglich versprochene DLC ist seitdem Teil des Hauptspiels geworden und sogar Raytracing-Effekte wurden mittlerweile nachgereicht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Ab sofort können alle Plus-Mitglieder ihren Key bis 23:59 Uhr am 30. November abholen und diesen bis einschließlich 03. Dezember für Deliver Us The Moon (Steam) bei Gamesplanet einlösen.

Vollversion aktivieren, so geht´s:

Ans Ende dieser Seite scrollen Button "Jetzt Gratis-Spiel sichern" klicken Gutscheincode kopieren Deliver Us The Moonbei Gamesplanet in den Warenkorb legen Gutscheincode im Warenkorb einlösen Spielpreis wird auf 0€ reduziert Bestellung abschließen Direkt bei Steam aktivieren und spielen!