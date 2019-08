55 Zoll OLED-Monitor - Dells Alienware AW5520QF für Spieler mit 4K und 120 Hertz erscheint bald

Einen Versuch, sich auf dem OLED-Monitor-Markt zu etablieren, hat Dell bereits hinter sich. Der Dell UP3017Q setzte sich aber nicht auf dem Markt durch und musste schlussendlich eingestellt werden. Anfang des Jahres kündigte Dell dann den zweiten Versuch an.

Mit einem riesigen 55 Zoll-Bildschirm sorgte das US-Unternehmen auf der CES 2019 in Las Vegas für Aufsehen. Weil der erste OLED-Versuch jedoch scheiterte, kamen schnell Gerüchte auf, dass der 55 Zoll-Riese erst gar nicht in den Handel kommen würde.

Jetzt kann Dell mit diesen Gerüchten jedoch aufräumen. In den USA soll der Alienware 55 OLED Gaming Monitor AW5520QF ab Ende September erhältlich sein, in Europa und anderen Regionen gut einen Monat später (via Computerbase).

Hoher Preis, flottes OLED-Panel

Doch nicht nur die Größe könnte Käufer abschrecken, auch der mit 4.000 US-Dollar recht happige Preis. Dafür liefert der Bildschirm eine 4K-UHD-Auflösung mit 120 Hertz.

Dank OLED-Technik ist der AW5520QF in puncto Kontrast und Reaktionszeit gegenüber TFTs mit LCD-Technik im Vorteil. Ein potenzieller Nachteil ist allerdings das Einbrennen von Bildinhalten.

Etwas Verwirrung herrscht laut Computerbase noch mit Blick auf die offiziell genannten Anschlüsse, denn weder der DisplayPort 1.2 noch die drei HDMI 2.0 Eingänge des Monitors sind in der Lage dazu, 4K UHD mit 120 Hertz zu übertragen.

Ein weiteres potenzielles Manko ist der womöglich fehlende HDR-Standard für OLED-Monitore, DisplayHDR True Black. Zumindest bewirbt Dell dieses Feature nicht in seinen Dokumenten. Dafür gibt es laut Dell Unterstützung für AMD FreeSync.

RGB-Beleuchtung und Fernbedienung

Ausrichtmöglichkeiten bietet der Standfuß nicht. Dafür gibt es zumindest Anschlussmöglichkeiten für eine VESA-Halterung - die jedoch erstmal den massiven 25,5 Kilogramm des AW5520QF gewachsen sein muss.

Auf der Rückseite des Monitors kommt die Umgebungsbeleuchtung mit dem Namen AlienFX zum Einsatz. Sie lässt einen Längsstreifen sowie das Alienware-Logo in RGB-Farben leuchten.

Als Anschlüsse gibt es noch vier USB 3.0 Anschlüsse, einen 3,5mm Klinkenausgang und ein S/PDIF Line-Out. Auch zwei 14- Watt-Lautsprecher gehören zum Paket des Gaming-Monitors. Zudem legt Dell eine Fernbedienung bei.

Aufgrund der Größe ist auch der Leistungsbedarf entsprechend dimensioniert. Verbraucht der Monitor unter normalen Bedingungen rund 100 Watt, können es in Ausnahmefällen auch bis zu 390 Watt werden.