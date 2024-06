Call of Duty schockt mit Download-Größe, die Telekom antwortet mit neuen Tarifoptionen

Die Telekom passt das Portfolio an Glasfasertarifen an. (Bildquelle: Deutsche Telekom)

Die Deutsche Telekom verändert das Angebot an Glasfasertarifen. Diese werden künftig separat von den klassischen »MagentaZuhause«-Tarifen geführt.

Darum ist das wichtig: In den vergangenen Monaten waren Spielinstallationen vor allem eines: Verdammt groß. Kürzlich hat etwa Activision zunächst eine Installationsgröße von knapp 310 GByte für Call of Duty: Black Ops 6 angegeben.

Auch wenn der Publisher etwas später zurückruderte, zeigen aktuelle Spiele dennoch einen Trend zu immer größer werdenden Preloads, die eine entsprechend flotte Internetverbindung benötigen.

Im Detail: Wie die Deutsche Telekom in einer Mitteilung verlauten lässt, bietet der Internetversorger künftig ein »erstmals eigenständiges Glasfaser-Angebot«.

Insgesamt fünf neue Glasfasertarife wurden vorgestellt, die ab dem 2. Juli gebucht werden können.

Bisher wurde noch nach Kupfer- und Glasfaseranschlüssen unterschieden, nun soll mit dem größeren Fokus auf Glasfaser »die digitale Lebensqualität auf ein neues Level gehoben« werden.

Das sind die neuen Glasfasertarife: In der Mitteilung finden sich alle Informationen zu maximalen Download- und Uploadgeschwindigkeiten sowie dem monatlichen Preis der neuen Tarife.

Glasfaser 150 Glasfaser 300 Glasfaser 600 Glasfaser 1.000 Glasfaser 2.000 Max. Downloadrate 150 Mbit/s 300 Mbit/s 600 Mbit/s 1.000 Mbit/s 2.000 Mbit/s Max. Uploadrate 75 Mbit/s 150 Mbit/s 300 Mbit/s 500 Mbit/s 1.000 Mbit/s Preis pro Monat 44,95 Euro 49,95 Euro 59,95 Euro 69,95 Euro 139,95 Euro

Grundsätzlich unterscheiden sich die Glasfasertarife in zwei Punkten vom klassischen Kupfer.

So ist hier die Uploadgeschwindigkeit stets halb so groß wie die Downloadrate.

Zudem sind die Glasfaseroptionen etwas günstiger als Kupferverbindungen mit derselben Geschwindigkeit: Während für Glasfaser 300 rund 50 Euro im Monat veranschlagt werden, kostet der MagentaZuhauseXL-Tarif mit 300 MBit/s rund 55 Euro monatlich.

In den ersten vier Tarifstufen lockt die Telekom zudem mit einem Sonderangebot: Die ersten sechs Monate kosten rund 20 Euro im Monat. Die Mindestvertragslaufzeit liegt hier bei zwei Jahren.

Am Beispiel von Black Ops 6: Um zu verdeutlichen, was das im Optimalfall für eure Downloadzeiten bedeutet, nehmen wir das obige Beispiel für Black Ops 6 her und gehen von den ursprünglich berichteten 310 GByte aus.

Im Glasfaser 2.000 Tarif erhaltet ihr eine Maximalgeschwindigkeit von 2.048 Mbit/s.

Bei einer Downloadgröße von rund 310 GByte (also 317.440 MByte) lässt sich die theoretische Zeit schlicht mit Dateigröße in Megabyte / (Bandbreite in MBit / 8) berechnen.

Daraus folgt, dass der Download in 20 Minuten und 40 Sekunden durchläuft.

Beachtet aber, dass es sich hierbei um theoretische Optimalwerte handelt; ob die angegebenen 2 GBit/s auch tatsächlich ankommen, hängt von verschiedenen Faktoren wie Server- und Netzauslastung ab.