Was ist die beste Nintendo-Konsole aller Zeiten? Stimmt jetzt ab!

Mario ist schwer am Grübeln, denn er ist auf jeder Nintendo-Konsole zuhause.

Die beste Konsole, die der liebe Herr Nintendo jemals in seiner Werkstatt mit viel Liebe zusammengeschraubt hat, ist natürlich der GameCube.

Moment, wer von euch hat da gerade so entrüstet Pah! gesagt? Ah, du warst das, ja? Schön, dann sag doch mal, Herr Neunmalklug, welche Nintendo-Konsole denn noch besser war als der kleine, knuffige Spielewürfel! Na? Wir warten!

Seufz, okay, wir merken schon, dass könnte doch eine heiß umkämpfte Umfrage werden. Lasst uns gleich mal loslegen, bevor hier gleich die Controller durch die Luft flieg… Aua!

Die beste Nintendo-Konsole aller Zeiten ist …

Ihr wärt nicht hier, wenn ihr euch nicht mit Nintendo und den zahlreichen Konsolen des japanischen Herstellers auskennen würdet. Dennoch liefern wir euch wie für unsere Umfragen üblich eine kleine Wissensauffrischung in Form eines stichpunktartigen Rückblicks:

Nintendo Entertainment System (NES) : Nintendos großer Durchbruch im Heimkonsolenmarkt. Alle legendären Abenteuer nahmen hier ihren Anfang, sei es Mario, Zelda, Metroid oder Kirby.

: Nintendos großer Durchbruch im Heimkonsolenmarkt. Alle legendären Abenteuer nahmen hier ihren Anfang, sei es Mario, Zelda, Metroid oder Kirby. Game Boy: Der Kindheitsbegleiter schlechthin für viele von euch und viele von uns. Spätestens in Verbindung mit Pokémon Rot und Blau wurde der Handheld absoluter Kult.

Der Kindheitsbegleiter schlechthin für viele von euch und viele von uns. Spätestens in Verbindung mit Pokémon Rot und Blau wurde der Handheld absoluter Kult. Super Nintendo Entertainment System (SNES) : Die Spieleauswahl des SNES ist legendär - im Guten wie im Schlechten. Meisterwerke wie Super Mario World, Secret of Mana und Donkey Kong Country lagen im selben Regal mit Gurken wie Space Ace, Mario is Missing oder Pit Fighter.

: Die Spieleauswahl des SNES ist legendär - im Guten wie im Schlechten. Meisterwerke wie Super Mario World, Secret of Mana und Donkey Kong Country lagen im selben Regal mit Gurken wie Space Ace, Mario is Missing oder Pit Fighter. Nintendo 64: Eine Reihe an Hardware-Entscheidungen seitens Nintendo verhinderte den großen Erfolg des N64, dafür bekamen wir mit Super Mario 64, Zelda: Ocarina of Time, Super Smash Bros. und GoldenEye 007 einige der besten Spiele aller Zeiten.

Eine Reihe an Hardware-Entscheidungen seitens Nintendo verhinderte den großen Erfolg des N64, dafür bekamen wir mit Super Mario 64, Zelda: Ocarina of Time, Super Smash Bros. und GoldenEye 007 einige der besten Spiele aller Zeiten. Game Boy Color : Eine technisch verbesserte Version des Game Boy mit Farb-Display. Exklusive Spiele wie Zelda: Oracle of Seasons/Ages und natürlich Pokémon Gold und Silber machten den Refresh zum Erfolg.

: Eine technisch verbesserte Version des Game Boy mit Farb-Display. Exklusive Spiele wie Zelda: Oracle of Seasons/Ages und natürlich Pokémon Gold und Silber machten den Refresh zum Erfolg. Game Boy Advance: Kein Refresh, sondern ein grundlegend neues Design bot der GBA. Technisch in etwa so potent wie ein SNES und dabei handschmeichelnd klein. Spiele-Highlights sind abseits von Pokémon noch Metroid Fusion, Mario Kart: Super Circuit, Advance Wars und Golden Sun.

Kein Refresh, sondern ein grundlegend neues Design bot der GBA. Technisch in etwa so potent wie ein SNES und dabei handschmeichelnd klein. Spiele-Highlights sind abseits von Pokémon noch Metroid Fusion, Mario Kart: Super Circuit, Advance Wars und Golden Sun. GameCube: Bereits das Intro beim Einschalten ist Kult, auch viele Spiele auf dem kleinen Würfel haben sich in die Herzen vieler Fans eingebrannt. Zelda: The Wind Waker, Super Smash Bros. Melee oder Metroid Prime - an tollen Titeln hat es der Konsole nicht gemangelt, dafür aber an Speicherplatz auf den Mini-CDs.

Game Boy Advance SP : Der Hardware-Refresh des Handhelds war enorm erfolgreich und macht retrospektiv rund die Hälfte aller verkauften GBAs aus. Hauptgrund dafür dürfte wohl die verbaute Hintergrundbeleuchtung des Displays sein, auch wenn der Flair mit der Taschenlampe unter der Bettdecke unbezahlbar bleibt.

: Der Hardware-Refresh des Handhelds war enorm erfolgreich und macht retrospektiv rund die Hälfte aller verkauften GBAs aus. Hauptgrund dafür dürfte wohl die verbaute Hintergrundbeleuchtung des Displays sein, auch wenn der Flair mit der Taschenlampe unter der Bettdecke unbezahlbar bleibt. Nintendo DS : Obwohl Sony mit der PlayStation Portable einen technisch deutlich leistungsfähigeren Handheld auf den Markt gebracht hatte, konnte nichts den Erfolgszug des Nintendo DS aufhalten. Für kaum ein System gibt es mehr und kommerziell erfolgreichere Spiele, etwa Nintendogs, Mario Kart DS und die Professor-Layton-Reihe.

: Obwohl Sony mit der PlayStation Portable einen technisch deutlich leistungsfähigeren Handheld auf den Markt gebracht hatte, konnte nichts den Erfolgszug des Nintendo DS aufhalten. Für kaum ein System gibt es mehr und kommerziell erfolgreichere Spiele, etwa Nintendogs, Mario Kart DS und die Professor-Layton-Reihe. Wii : Die Heimkonsole stand zeitweise sogar in Altenheimen, denn das innovative Konzept der Bewegungssteuerung ließ sogar Oma Gundel und Opa Albrecht mit den Hüften wackeln. Nie zuvor hatte Nintendo derart den Zeitgeist getroffen. Das Resultat: über 101 Millionen verkaufte Konsolen.

: Die Heimkonsole stand zeitweise sogar in Altenheimen, denn das innovative Konzept der Bewegungssteuerung ließ sogar Oma Gundel und Opa Albrecht mit den Hüften wackeln. Nie zuvor hatte Nintendo derart den Zeitgeist getroffen. Das Resultat: über 101 Millionen verkaufte Konsolen. Nintendo DSi : Der Refresh trug maßgeblich zum Erfolg der DS-Familie bei, denn der DSi war kleiner und insgesamt nochmal ausgereifter als das Original.

: Der Refresh trug maßgeblich zum Erfolg der DS-Familie bei, denn der DSi war kleiner und insgesamt nochmal ausgereifter als das Original. Nintendo 3DS : Das große Marketing-Schlagwort zur Einführung des 3DS war seine im Namen bereits angedeutete Fähigkeit, dem menschlichen Spielerauge einen 3D-Effekt ganz ohne Spezialbrille vorzugaukeln. Das hat nur niemanden gejuckt, dank toller Spiele wurde der 3DS aber doch noch zu einem späten Erfolg für Nintendo.

: Das große Marketing-Schlagwort zur Einführung des 3DS war seine im Namen bereits angedeutete Fähigkeit, dem menschlichen Spielerauge einen 3D-Effekt ganz ohne Spezialbrille vorzugaukeln. Das hat nur niemanden gejuckt, dank toller Spiele wurde der 3DS aber doch noch zu einem späten Erfolg für Nintendo. Wii U: Wurde von ca. drei Menschen gekauft, unter anderem der Nichte von Shigeru Miyamoto und unserem Nintendo-Experten Sören. Und er liebt das Teil, da könnt ihr ruhig lachen, ist ihm egal!

Sörens treue Wii U war zwischenzeitig kaputt, doch er hat sie für teuer Geld eigenhändig repariert. Wahre Liebe kennt keine Grenzen!

Nintendo 2DS : Der Name verrät bereits, dass Nintendo den 3D-Effekt des 3DS aufgegeben und dafür ein preisgünstigeres Gerät anbieten konnte, das ideal für Kinder und die Geldbörse von deren Eltern war.

: Der Name verrät bereits, dass Nintendo den 3D-Effekt des 3DS aufgegeben und dafür ein preisgünstigeres Gerät anbieten konnte, das ideal für Kinder und die Geldbörse von deren Eltern war. Switch : Nach dem Flop der Wii U war Nintendo zum Erfolg verdammt - und was das für ein Erfolg wurde, du liebe Zeit! Mit über 150 Millionen verkauften Konsolen und Hits wie Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe und Xenoblade Chronicles 3 (einfach nicht beachten, das muss da einfach rein!) hat die Switch Nintendo wieder an die Spitze der Gaming-Welt katapultiert.

: Nach dem Flop der Wii U war Nintendo zum Erfolg verdammt - und was das für ein Erfolg wurde, du liebe Zeit! Mit über 150 Millionen verkauften Konsolen und Hits wie Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart 8 Deluxe und Xenoblade Chronicles 3 (einfach nicht beachten, das muss da einfach rein!) hat die Switch Nintendo wieder an die Spitze der Gaming-Welt katapultiert. Switch 2: In den ersten vier Tagen nach Release hat sich die Switch 2 in Japan bereits häufiger verkauft als die Xbox Series X/S in fünf Jahren. Selbst die Verkaufszahlen der PlayStation 5 im bisherigen Jahr 2025 wurden um das Zweifache überboten. Es bleibt abzuwarten, ob die Switch 2 an den Erfolg des Vorgängers heranreicht, aber die Zeichen stehen gut!

Moment mal, da fehlen doch Geräte! Ja, stimmt, wir haben einige exotische Nintendo-Vertreter wie die Color TV-Game-Geräte, den Virtual Boy oder Kooperationen wie den Panasonic Q nicht in die Umfrage inkludiert. Der Grund liegt auf der Hand: Wir möchten die Umfrage möglichst realitätsnah und übersichtlich halten und keiner der Exoten hätte realistische Siegchancen.

