Die RTX 4070 könnte bald etwas günstiger werden, doch das hängt von Asus, MSI & Co. ab

Die RTX 4070 wird hoffentlich bald etwas billiger werden. Doch für wen?

Auch wenn Grafikkarten in den letzten Jahren deutlich teurer geworden sind, ist mit Nvidias RTX 4070 ein relativ günstiges Stück Hardware entstanden. Zumindest wenn man die UVP von 659 Euro mit den UVP der RTX 4080 (1.469 Euro) und der RTX 4090 (1.949 Euro) vergleicht.

Die neueste Grafikkarte ist erst vor wenigen Tagen, am 13. April erschienen und laut Igor´s Lab könnte jetzt schon eine Preisreduzierung anstehen. Ob sie bei uns ankommen wird, ist eine andere Frage.

50 Euro Rabatt pro Chip

Angeblich soll Nvidia eine Rabattaktion geplant haben, bei der Dritthersteller einen RTX 4070-Chip für jeweils 50 Dollar weniger erhalten sollen. Wenn diese Vergünstigung an die Endkunden weitergegeben wird, wären das immerhin rund acht Prozent Rabatt.

Das könnte für viele Spieler der Unterschied zwischen Kaufen und Nicht Kaufen sein, gerade wenn man die hohen Preise für andere RTX 40XX-Grafikkarten bedenkt.

Kommt der Rabatt bei uns an?

Es gibt Gründe, die dafür und dagegen sprechen. Die Dritthersteller könnten die 50 Dollar pro Chip natürlich einstecken, um ihren Profit zu erhöhen. Wie Igor´s Lab anmerkt, ist die Gewinnmarge bei Grafikkarten-Herstellern sehr gering. Sie könnten sich also etwas Raum zum Atmen verschaffen.

Ein weiterer Grund gegen die Rabattierung für Endkunden ist der Release der RTX 4060 TI im Mai. Eine Preisreduzierung der RTX 4070 könnte ihrem Verkauf im Weg stehen.

Und dennoch: Die RTX 40-Reihe ist kein großer Verkaufshit. Momentan kann man jedes Grafikkarten-Modell der neuesten Nvidia-Generation Problemlos online bekommen, zum Beispiel hier:

Das ist kaum etwas im Vergleich zum enormen Bedarf an RTX 30-Karten, den es damals gab. Dieser nahm teilweise absurde Ausmaße an, was nicht zuletzt an der Corona-Krise lag.

Doch nun würden sich Nvidia und Dritthersteller wie Asus, Gigabyte, oder Zotac vielleicht über ein paar mehr Bestellungen freuen. 50 Dollar Rabatt für die Kunden wäre wahrscheinlich ein guter Anfang.

Wann soll der Rabatt kommen?

Laut Igor´s Lab könnte sich Nvidia noch bis zum Sommer Zeit lassen, um die Aktion zu starten. Höchstwahrscheinlich wegen des anstehenden Releases der AMD RX 7800 und der RX 7700. Sie sollen im Juni angekündigt werden.

Sollten sie unerwartet billig werden, könnte sich Nvidia entscheiden zu handeln.

Sollte es für Nvidia keine große Überraschung geben, werden sie sich mit der Rabattaktion wahrscheinlich noch etwas Zeit lassen.

Habt ihr euch schon eine RTX 4070 gekauft? Seid ihr zufrieden? Oder wartet ihr noch ein wenig? Vielleicht sogar auf diesen Rabatt? Wie viel günstiger müsste die RTX 4070 werden, damit sie ihr euch holen würdet? Oder seid ihr vielleicht eher auf der AMD-Seite? Schreibt uns eure Meinungen unten in die Kommentare!