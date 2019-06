Diese Woche bei MAX - Ein Magic-Spieler aus euren Reihen und die Ruhe vor dem E3-Sturm

Bald ist es soweit, dann können wir uns endlich wieder gemeinsam die E3-Nächte um die Ohren schlagen, über neue Trailer und Ankündigungen jubeln und darüber diskutieren, welche Show überzeugt hat - oder eben nicht. Die E3 eben!

Wir berichten vom 8. bis 14. Juni jeden Tag (aber vor allem nachts) über die News aus LA und ordnen sie gemeinsam mit euch und unseren Experten direkt ein. Schließlich wollen wir nicht nur bunte Bilder anschauen, sondern auch wissen, wohin die Reise für unser Hobby geht!

Bevor es am Samstag losgeht, haben wir aber wie gewohnt einen vollen MAX-Plan für euch. Diesmal sogar mit einer Besonderheit: In Folge 29 von Magic Nights tritt einer von euch, Plus-User Sebastian, mit seinem Deck gegen Maurice, Jochen & Plus-Videoproduzent und Estrid-Spieler Holger an!

Wenn ihr übrigens ein bestimmtes Spiel mal live bei uns sehen wollt, schreibt uns eure Favoriten in die Kommentare und wir gucken, dass wir es unterbringen! Wir sehen uns im Stream!

MAX - Monsters & Explosions auf Twitch

Alle Infos zur E3 auf der GameStar-Themenseite

Diese Woche bei MAX

Montag, 3. Juni

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - The Last Guardian mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Dienstag, 4. Juni

Ab 16 Uhr - Daily Chat mit Natascha

Ab 17 Uhr - Yu-Gi-Oh! mit Sephiron

Ab 19 Uhr - Magic Nights #29 mit Maurice, Jochen, Holger & Plus-Gewinner Sebastian

Mittwoch, 5. Juni

Ab 13 Uhr - Anno 1800 mit Tumlu

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - GamePro Live & Gato Roboto mit Ann-Kathrin & Tobi

Ab 19 Uhr - E3: Unsere E3-Erwartungen

Ab 21 Uhr - Chaos-Gaming mit Heidergeil

Donnerstag, 6. Juni

Ab 13 Uhr - Guild Wars 2 mit Sputti von Guildnews

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 18 Uhr - ESO Elsweyr & Konsolen-Release #Werbung

Ab 21 Uhr - Destiny 2 mit Nexxoss Gaming

Freitag, 7. Juni

Ab 13 Uhr - Apex Legends mit Nexxoss Gaming

Ab 16 Uhr - Daily Chat

Ab 17 Uhr - WoW Classic mit MrMoreGame

Ab 19 Uhr - The Last Guardian mit Labiumminus

Ab 21 Uhr - Overwatch mit DerNephias

Samstag, 8. Juni

Ab 18 Uhr - E3: Die EA-Show

Sonntag, 9. Juni

Ab 14 Uhr - Until Dawn mit ChrizzPlay

Ab 18 Uhr - E3: Die Shows von Microsoft, Bethesda & Devolver