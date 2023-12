Dieses neue Headset von Logitech könnte die beste Wahl werden für alle, die auf PC und Konsole spielen

Ein High-End-Headset für PlayStation, Xbox und PC. So viel möchte euch das neue Astro A50 X von Logitech G bieten. Dabei soll das Headset nicht nur mit all diesen Konsolen (und der Switch) kompatibel sein. Man soll außerdem per Knopfdruck am Headset zwischen den Audio-/Video-Signalen wechseln können.

Das soll durch eine Dockingstation ermöglicht werden, die gleichzeitig als eine Art HDMI-Switch fungiert. Doch was kann das Headset noch?

Multi-Plattform Gaming-Headset Astro A50 X

Beim Astro A50 X handelt es sich um kabelloses Headset, das Logitech als fünfte Generation der Astro A50-Serie bezeichnet.

Was macht das Astrao A50 X besonders? Es wird mit einer Dockingstation geliefert, die als Ladestation fungiert und einen magnetischen Klick-Mechanismus hat, um das Headset zuverlässig laden zu können.

Die Hauptattraktion sollte allerdings die Tatsache sein, dass ihr eure PlayStation, eure Xbox und euren PC gleichzeitig daran anschließen könnt.

Über einen Knopf am Headset, den Logitech G »Playsync-Button« nennt könnt ihr dann angeblich innerhalb weniger Augenblicke auf vom Signal der Xbox, auf die PlayStation wechseln.

Dabei wird sowohl das Signal für das Bild am Fernseher, als auch das Audiosignal gewechselt.

Wie funktioniert das Wechseln? Wie weiter oben bereits kurz erwähnt, soll die Dockingstation als eine Art HDMI-Switch dienen. Ihr schließt also eure Konsolen per HDMI 2.1- und USB-C-Kabel an das Dock an. Der PC wird »nur« per USB-C verbunden.

Wenn ihr jetzt den Playsync-Button am Headset drückt, wechselt ihr sowohl das Video- als auch das Audiosignal auf die entsprechende Kosnole.

Die Ausnahme bildet der PC, bei dem ihr nur auf das Audiosignal wechselt. Das liegt daran, dass PC-Gamer häher Frameraten gewöhnt sind, die durch die beschränkte Bildfrequenz beschränkt wird, die die Dockingstation durchspeist.

Wie wird die Videoqualität sein? Wenn ein Videosignal nicht direkt von der Konsole in den Bildschirm geht, kann es unter Umständen zu Minderungen in der Bildqualität und der Reaktionszeit kommen.

In einer Pressevorführung, an der wir am vergangenen Donnerstag (30.11.23) teilnehmen durften, wurde uns versichert, dass die Reaktionszeit um maximal 2 Millisekunden erhöht wird. Außerdem liefert der HDMI 2.1-Passthru 24 bit Audio und bis zu 4K Auflösung mit 120 Hertz.

Warum kein Videosignal für PC? In der Pressevorführung erwähnte Logitech, dass PC-Gamer höhere Hertz-Zahlen gewohnt sind. Deswegen haben sie auf ein HDMI-Passthru verzichtet.

Weitere Funktionen: Das Mikrofon bietet 16 Bit 48KHz Sound und der Akku hält angeblich bis zu 24 Stunden. Außerdem wird das Astro A50 X laut Logitech vollständig in die G Hub-Software integriert sein. Dort sollt ihr den Sound mit einem 10-band Equalizer genau einstellen können.

Außerdem sollt ihr angeblich zwei Soundquellen hören können, falls ihr Bedarf habt. Einmal das Signal von Konsolen oder PC und zusätzlich ein Bluetooth-Signal von eurem Handy.

In einer Pressemitteilung hat uns Logitech die technischen Daten ihres neuen Headsets zukommen lassen:

HDMI 2.1 Passthru

HDMI 2.1 -Anschlüsse mit 40 Gbps Bandbreite

Auto Low Latency Mode (ALLM)

Variable Refresh Rate (VRR)

Audio

2x HDMI Audio up to 24 bit /48 kHz (Konsole)

2x USB Audio up to 16 bit/48 kHz (Konsole)

1x USB Audio up to 24 bit/48 kHz (PC)

Treiber: 40 mm PRO-G GRAPHENE

Frequenz: 20 - 20,000 Hz

Dolby Atmos + Windows Sonic Spatial Audio Compatible auf XBOX und Window 10/11

3D Audio auf der PS5

Mikrofon

Aufnahmeart: Omnidirectional

Frequenz: 60 - 20,000 Hz

Sampling Rate: up to 16 bit/48 kHz

Wireless-Technologie

LIGHTSPEED Wireless @ 24 bit/48 kHz

Up to 12 meters via LIGHTSPEED

Bluetooth®

Wie findet ihr das neu angekündigte Astro A50 X? Seid ihr auf mehreren Konsolen, beziehungsweise auf einer Konsole und am PC unterwegs und könntet so ein Headset gebrauchen? Was sagt ihr zum Design? Wie findet ihr die Idee mit der HDMI-Switch-Funktion? Denkt ihr, ihr werdet das nutzen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!