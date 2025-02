Disney Plus hat in drei Monaten über 700.000 Abonnenten verloren und trotzdem den Gewinn gesteigert

Das meint der Experte: Was erst mal nach trockenem Zahlenschubsen aussieht, ist tatsächlich ganz spannend. Man muss dafür nur ein wenig ins Detail gehen.



Disney Plus gewann im heimischen Markt an Nutzer, während es weltweit an Abonnenten eingebüßt hat. Das kann in meinen Augen fast nur am Content liegen. Geht Disneys Strategie mit dem Fokus auf eigene starke und vor allem amerikanische Marken wie Star Wars, Marvel-Inhalte und, nun, Disney-Filme mehr für den eigenen Markt auf, als im Rest der Welt?



Spannend ist auch, dass die Nutzerzahlen von Netflix stetig steigen (Statista), ungeachtet der Preiserhöhungen. Wobei wir da vielleicht noch ein paar Monate warten sollten, bis die Preisschraube vom Januar womöglich anfängt zu zwicken.



Was man im Falle von Disney Plus auch nicht außer Acht lassen darf: In den USA gibt es wesentlich mehr Abo-Optionen als bei uns in Deutschland. Dort stehen Kombi-Pakete mit Hulu und dem Sportsender ESPN zum Angebot, die bis zu 96 US-Dollar pro Monat kosten (Business Insider). Daher kommt vermutlich auch die Tatsache, dass Disney Plus trotz weltweit sinkender Nutzerzahlen das monetäre Niveau halten kann.