Netflix erhöht erneut die Preise in den USA – und es trifft sogar das Abo mit Werbung

Der Streaming-Dienst passt seine Preise an – auch in einem europäischen Land.

Der beliebte Streaming-Dienst dreht erneut an der Preisschraube, rund ein Jahr nach der letzten Erhöhung. Das geht aus dem aktuellen Ergebnisbericht (PDF) hervor. Daraufhin hat The Verge Netflix um Zahlen gebeten, welche der Service geliefert hat.

So viel kostet Netflix in den USA bald im Monat mehr:

Werbefinanziertes Abo: 7,99 US-Dollar (statt 6,99 US-Dollar)

7,99 US-Dollar (statt 6,99 US-Dollar) Standard-Abo ohne Werbung: 17,99 US-Dollar (statt 15,49 US-Dollar)

17,99 US-Dollar (statt 15,49 US-Dollar) Premium-Abo: 24,99 US-Dollar (statt 22,99 US-Dollar)

Darum ist das wichtig: Auch wenn die Preiserhöhung erst mal lediglich eine Handvoll Länder betrifft, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch zu uns nach Deutschland kommt. Weiterhin ist davon auszugehen, dass im Zuge dessen auch andere Streaming-Dienste ihre Preise anpassen könnten.

Wer ist betroffen? Neben den USA, welche die Preiserhöhung als Erstes betrifft, zahlen Abonnenten in folgenden Ländern ebenfalls mehr:

Kanada

Argentinien

Portugal

Wann tritt die Preiserhöhung in Kraft? Laut einem Netflix-Sprecher nach dem nächsten Abrechnungszeitraum.

Kommt die Kostenanpassung auch zu uns? Davon ist auszugehen. Bisher wurden alle Preisanpassungen stets auch in anderen Ländern ausgerollt, wenngleich nicht immer in selber Höhe.

Was nennt Netflix als Grund? Im Brief an die Investoren steht geschrieben:

Da wir weiterhin in die Programmgestaltung investieren und unseren Mitgliedern einen größeren Mehrwert bieten, werden wir unsere Mitglieder gelegentlich bitten, etwas mehr zu zahlen, damit wir wieder investieren können, um Netflix weiter zu verbessern.

Netflix kündigt ein weiteres Abo an: In Zukunft soll es möglich sein, zusätzliche Nutzer außerhalb des eigenen Haushalts auch beim werbegestützten Abo hinzuzufügen. Bisher geht das nur mit dem Standard-Abo für rund 5 Euro im Monat.

Netflix erhöht erneut die Preise. Habt ihr dem Streaming-Dienst bereits den Rücken gekehrt? Oder findet ihr die Anpassung gerechtfertigt? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare.