Keine Blu-Rays und DVDs mehr: Film-Fans befürchten wegen radikaler Disney-Maßnahme das Schlimmste

Guardians of the Galaxy Vol. 3 wird der letzte Film von Disney, der in Australien auf Blu-Ray und DVD erscheint. Danach plant die Firma, keine weiteren Serien oder Leinwandstreifen mehr in physischer Form herauszubringen.

Falls ihr euch jetzt fragt, inwiefern das für deutsche Film-Fans und -Sammler relevant ist: Experten befürchten, dass nicht nur Disney diese Maßnahme auf andere Länder ausweitet, sondern sich auch konkurrierende Studios ein Beispiel daran nehmen könnten.

In Australien kauft niemand mehr DVDs

Warum keine Blu-Rays und DVDs mehr in Australien? Wie 7News berichtet, hat der Stop physischer Verkäufe im Down Under einen ganz einfachen Grund: Weil in Australien die Verkaufszahlen von Filmen und Serien auf Discs radikal geschrumpft sind, lohnt sich der Markt für Disney schlichtweg nicht mehr. Das ist primär der großen Popularität von Streaming-Services zu verdanken.

Film-Fans sollten dabei natürlich beachten: Disney hat im Filmbereich eins der größten Repertoires überhaupt vorzuweisen. Von der Entscheidung sind also unter anderem Star Wars, Marvel, Avatar, Produktionen und Marken von 20th Century Fox, zu denen Alien, Planet der Affen, Stirb Langsam, Predator zählen, und auch Die Simpsons betroffen.

Australische Film-Sammler sind natürlich besonders von dieser Maßnahme betroffen, doch hierzu liefert der Influencer Dave Lee ein wenig Kontext. Auch wenn er die Entscheidung definitiv nicht gutheißt, kann er sie zumindest nachvollziehen.

Dem Filmexperten zufolge laufen Heimkino-Releases in Australien schlichtweg schrecklich . Anderen Filmliebhabern rät er jetzt dazu, die eigenen Sammlungen aufzustocken, solange es noch geht.

Warum Film-Fans gerade um ihre Filme bangen

Gibt es einen Domini-Effekt? Unter Experten wird laut 7News außerdem diskutiert, ob sich andere Filmverleihe an Disneys radikaler Maßnahme ein Beispiel nehmen könnten und ob die außerdem auf andere Länder (wie zum Beispiel Deutschland) ausgeweitet werden könnte.

Die große Angst vor der Streaming-Purge : Für viele ist das Ausweichen auf Streamingdienste auch nicht unbedingt eine sinnvolle Alternative. So gibt es viel zu viele Anbieter gleichzeitig, die größtenteils mit einem zerstückelten Angebot daherkommen. Außerdem ist nicht garantiert, dass bestimmte Filme und Serien wirklich dauerhaft bei einem Streaming-Service zur Verfügung stehen.

So mehrten sich in letzter Zeit beispielsweise Fälle, in denen teilweise sogar recht neue und teure Filme und Serien aus dem Programm genommen werden, damit die Anbieter Geld sparen können. So zum Beispiel erst kürzlich bei dem folgenden 50 Millionen Dollar teuren Sci-Fi-Film der am 12. Mai 2023 auf Disney Plus erschien, zwei Monate später aus dem Programm geworfen wurde und sich seitdem nirgendwo mehr streamen lässt:

Die Gründe dafür drehen sich natürlich vor allem ums Geld: Sei es, um keine Lizenzgebühren zahlen zu müssen, Steuern zu sparen oder sogenannte Residuals an beteiligte Darsteller und Produzenten abzugeben. Das Phänomen ist unter Nutzern der Abodienste mittlerweile als Streaming Purge verschrien.

Natürlich ist noch nicht bekannt, ob zum Beispiel Disney früher oder später auch in anderen Ländern keine neuen Blu-Rays und DVDs mehr herausbringen will. Aktuell scheint es für den Mäusekonzern finanziell ohnehin eher durchwachsen zu laufen: Die Einspielergebnisse und Quoten teurer Filme und Serien bleiben hinter den Erwartungen zurück und CEO Bob Iger zieht daraus bereits Konsequenzen:

Was haltet ihr davon, dass sich mit Disney eines der größten Filmunternehmen überhaupt aus dem Blu-Ray/DVD-Geschäft in Australien zurückzieht? Befürchtet ihr, dass die Maßnahme einen Domino-Effekt nach sich zieht oder ist euch die Sorge vieler Film-Fans egal? Kauft ihr selbst noch Blu-Rays und DVDs? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!