Donald Trump und Joe Biden duellieren sich in Overwatch - KI macht’s möglich

Quellen: Jim Watson/AFP/GETTY IMAGES; Brendan Smialowski/AFP

Wie würde es sich anhören, wenn Donald Trump und Joe Biden, der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, im Multiplayer-Shooter Overwatch gegeneinander antreten? Na, das kurbelt das Kopfkino an, oder?

Das entsprechende Gamer-Vokabular vorausgesetz könnte das dann wohl ziemlich genau so wie in dem TikTok-Video von User @voretecks klingen. Er macht sich Künstliche Intelligenz zunutze, um sowohl den ehemaligen als auch den aktuellen US-Präsidenten in ein für Online-Spiele typisches Verbal-Gemetzel zu schubsen. Aber klickt und hört erstmal selbst:

Frei nach dem Motto: Zwischen edukativen, gehaltvollen oder gar bewusstseinserweiternden Content kann auch mal eine Künstliche Intelligenz die hohe Kunst der Comedy befeuern. Eine ganz andere Mischung aus KI und PC-Spielen findet ihr im folgenden Artikel:

Entering the Presidential Gaming Universe

Ausgehend von dem ulkigen Video oben, haben sich mittlerweile viele Nachahmer um @voretecks versammelt. Diese oft nicht minder talentierten Trittbrettfahrer nutzen dieselbe KI-Technologie, um Biden und Trump in weitere Online-Gaming-Matches zu schicken.

Ein Yu-Gi-Oh!-Game, Tekken 7 oder Minecraft sind nur einige der Spiel, in dem die präsidialen Kombattanten aufeinander losgehen. Stellenweise gesellen sich sogar die Ex-Präsidenten Barack Obama und Georg W. Bush oder auch deutsche Politiker zum Kampf Staatsoberhaupt gegen Staatsoberhaupt.

Wegen dieses Schneeballeffekts, bei dem sukzessive immer mehr solcher Videos ähnlichen Inhalts entstehen, ist jetzt häufig vom Presidential Gaming Universe die Rede. Aber bis Kevin Feige mit seinem Marvel Cinematic Universe vor dem präsidentiellen Konkurrenz in die Knie geht, wird es wohl noch etwas dauern.

Und trotzdem: Das Gaming-Universum der US-Präsidenten ist somit eröffnet, ob wir es wollen oder nicht!

Wie bewertet ihr solche Meme-tastischen Online-Inhalte? Ist das ein spaßiger Zeitvertreib, der die Kreativität der Macherinnen und den technischen Fortschritt in puncto Künstliche Intelligenz abbildet? Oder seht ihr das Thema KI generell eher kritisch, auch mit Blick auf mögliche ernstzunehmende Fakes, die nicht allein der Unterhaltung diehen? Debattiert gerne dazu in unseren Kommentaren!