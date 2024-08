Kostenlose Raytracing-Mod hebt die Atmosphäre eines Shooter-Klassikers auf eine neue Stufe – so sieht sie aus

Auch Spiegeleffekte gehören zum Umfang der Doom II Mod.

Auch wenn Doom II mittlerweile 30 Jahre auf dem Buckel hat, ist es nach wie vor ein beliebter Klassiker.

Dank Diensten wie Gog und Steam können sich jetzt auch jüngere Spieler in die dämonische Welt stürzen, ohne mit Disketten hantieren zu müssen.

Kein Wunder also, dass auch die Modding-Szene aktiv ist. Diese Woche wurde jetzt »Doom 2: Ray Traced« veröffentlicht.

Im Detail:

Raytracing-Effekte werden in das Spiel integriert.

Die Mod ist kostenlos erhältlich.

Sie funktioniert mit dem Spielepaket Doom + Doom II, welches auf Steam erhältlich ist.

Die Mod fügt Unterstützung für die folgenden Effekte hinzu:

Echtzeit Pathtracing

Reflexionen

Beleuchtungseffekte

Particle-based Fluid Simulation erlaubt es Blut, mit allem in einer Szene zu interagieren

Alle Elemente haben Schatten

Übrigens: Das original Doom bekam schon 2022 eine Frischzellenkur dank Raytracing verpasst.

So sieht Doom II mit RayTracing aus

Das Ergebnis ist beeindruckend, auch wenn die Grafik damit natürlich nicht auf das Level eines Doom: The Dark Ages gehoben wird.

Der Entwickler hat zudem ein Video auf YouTube hochgeladen, welches Spielszenen zeigt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Link zum YouTube-Inhalt

So installiert ihr Doom 2: Ray Traced

Installiert auf Steam Doom + Doom II. Ladet euch Doom 2: Ray Traced von der Webseite Moddb herunter. Entpackt das heruntergeladene Archiv, zum Beispiel mit einem Rechtsklick und der Auswahl alles zu extrahieren. Öffnet den neu erstellten Ordner anschließend. Startet gzdoom.exe.

Tipp: Im Spiel könnt ihr dann mit einem Druck auf die Taste C zwischen der normalen Ansicht und dem Raytracing wechseln.

Doom + Doom II wurden erst kürzlich mit neuen Funktionen veröffentlicht. So bieten die Spiele Extrafunktionen wie einen Browser für Modifikationen, plattformübergreifende Deathmatch-Partien mit bis zu 16 Spielern, Darstellungsverbesserungen, sowie die neue Episode Legacy of Rust.

Was haltet ihr davon, alte Spiele durch neue Technologien aufzuwerten? Juckt es euch schon in den Fingern Doom II mit der Mod zu spielen, oder ist es für euch nur eine Spielerei? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!