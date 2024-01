WhatsApp soll bald neue Funktionen bekommen: So funktionieren sie voraussichtlich

Nein, das ist nicht die WhatsApp-Edition der populären Kindersendung »1, 2 oder 3«, sondern schlicht drei neue Funktionen, die uns ins Haus stehen. (Diege; vectorlia/Adobe Stock)

Coca-Cola ist knallrot, Apple ist klinisch weiß und WhatsApp saftig grün. Soweit zur Farbidentität großer Marken. Bei einer der dreien könnt ihr wohl bald selbst über die Farbe entscheiden. Die Rede ist vom beliebten Messenger WhatsApp. Denn über eine demnächst erscheinende Funktion sollt ihr bestimmen dürfen, mit welchem Farbthema sich euch die App präsentiert.

Drei neue WhatsApp-Funktionen - bei einer wird's bunt

Was euch die nächsten Monate sonst noch bei WhatsApp erwartet: Drei weitere Neuerungen aus der Welt der beliebten Messaging-App, haben wir euch in diesem Artikel zusammengetragen. Jenseits davon wurden im Januar 2024 natürliche weitere kommenden Funktionen bekannt gegeben. Die drei genannten finden wir aber besonders erwähnenswert.

1. Wählt bei WhatsApp euer Farbthema

Die Entscheidung, euch als Nutzer eine Wahl bei der Farbgestaltung zu geben, kommt nicht von Ungefähr. In einem der letzten Updates wurde für Apple-Geräte »ein neuer grüner Farbton eingeführt, welcher der Oberfläche der App ein modernes Aussehen verleiht«, wie WABetaInfo schreibt.

Das sei aber nicht bei allen Nutzern gut angekommen, heißt es weiter. Daher soll schon bald eine neue Funktion erscheinen, dank der ihr euch für eines von fünf Farbthemen entscheidet. Diese fünf Farben sind: Blau, Weiß, Rot, Lila und natürlich das altvertraute Grün.

Welche Farbe die für euch richtige sein wird, seht ihr erst, wenn die Neuerung tatsächlich ihren Weg ins reguläre WhatsApp gefunden hat.

Übrigens stolperte WABetaInfo in einer Betaversion von WhatsApps Mobile App für iOS-Geräte über die Funktion. Dass diese auch für Android-Geräte angedacht ist, ist naheliegend, aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht offiziell bestätigt.

Im Zuge dieser und ähnlicher Neuerungen soll WhatsApp nicht nur benutzerdefinierter werden, sondern auch allgemein zugänglicher. Das gilt etwa dann, wenn Personen mit optischen Einschränkungen die Wahl eines solchen Farbthemas entgegenkommt.

Denkbar sei auch, dass die Farbgestaltung der Sprechblasen im Chat-Verlauf künftig anpassbar wird. Ob farblich anpassbare Sprechblasen wirklich umgesetzt werden, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt aber Spekulation.

2. Angeheftete Veranstaltungen in Communitys

Geplante Veranstaltungen innerhalb einer Community sollen automatisch an den dazugehörigen Infobildschirm geheftet werden. Dadurch dürftet ihr künftig direkt und übersichtlich darüber informiert sein, welche Veranstaltungen bei euch anstehen.

Was hat es mit den Communitys bei WhatsApp auf sich? Falls ihr die Communitys auf WhatsApp noch nicht kennt: Die sind besonders dann sinnvoll, wenn ihr euch effizient mit den Nachbarn aus eurem Haus vernetzen wollt oder euch mit Freunden regelmäßig zu einem gemeinsamen Hobby verabredet.

Nützlich: In den Communitys lassen sich unterschiedliche Gruppen unterbringen. Um beim nachbarschaftlichen Beispiel zu bleiben: Gruppen wie »Neue Mieter«, »Gebäudesicherheit« oder »Hausmeisterdienst« wären innerhalb einer solchen Community denkbar.

Damit ihr nicht vergesst, wann eure gemeinschaftliche Lesung von »Jane Eyre« im Bücherclub stattfindet, werden Veranstaltungen künftig wohl angeheftet.

WhatsApp selber erklärt den Unterschied zwischen »Gruppen« und »Communitys« so: »Nutze Gruppen, um dich mit Familie und Freunden zu vernetzen. Benutze Communitys, um dich mit deiner Schule, deinen Nachbarn oder Kollegen zu verbinden.«

3. End-zu-End-Verschlüsselung angezeigt

Künftig sollen End-zu-End-verschlüsselte Chats als solche gekennzeichnet werden. Für einige Apple-Nutzer soll diese Kennzeichnung bereits sichtbar sein. Doch auch für Android-Smartphones dürfte die Markierung bald nachfolgen. Mit der Neuerung soll euch als Nutzer gezeigt werden, dass eure privaten Nachrichten für Unbefugte unzugänglich sind, heißt es. Der Gedanke hinter der Neuerung könnte sein, das Vertrauen in die von WhatsApp gesetzten Sicherheitsmaßnahmen zu stärken.

Wie WABetaInfo schreibt, soll WhatsApp speziell durch diese Neuerung transparenter für euch gestaltet werden. Solche optischen Anhaltspunkte dürften euch so viel mitteilen wie »Hey, WhatsApp ist eine sichere Plattform. Hier werden keine Schindluder mit deinen Daten getrieben«. Ob sich WhatsApp dank solcher Markierungen das Vertrauen seiner Nutzer sichert, steht wiederum auf einem anderen Blatt.

Jedenfalls Messaging-Mitbewerber Signal rüstet schon mal dafür nach, wenn Quantencomputer-Hacker ein Risiko darstellen - wie nachstehender Artikel nacherzählt.

Was denkt ihr zu diesen in Entstehung befindlichen Neuerungen für WhatsApp? Wird hier sinnvoll überarbeitet, um die vielleicht beliebteste Messaging-App noch besser zu machen? Oder setzt ihr in der Hauptsache längst auf einen Konkurrenten wie Signal oder Telegram? Anders gefragt: Auf welche neue Funktion bei WhatsApp würdet ihr euch persönlich am meisten freuen? Schreibt uns eure Meinung hierzu gerne in die Kommentare.